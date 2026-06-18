Mario Pergolini chicaneó a Lali Espósito y Ca7riel & Paco Amoroso: “Después los veo en Televisión Española”

El conductor ironizó con los artistas que no quieren ir a su programa (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Desde que Mario Pergolini volvió a la televisión con Otro día perdido (Eltrece), algunas de las figuras más importantes del espectáculo son recibidas en su ciclo. Sin embargo, parece que algunos no están convencidos de visitarlo. El conductor, con su humor habitual, lanzó una serie de indirectas dedicadas a Lali Espósito y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso.

Pergolini ironizó sobre la situación del canal, que debió levantar el programa debido al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. “Les agradecemos mucho que no nos haya mandado el muere”, comentó el conductor, mientras ironizaba sobre que el magro rating que había hecho la película que se programó en su canal a la misma hora que el partido se trasmitía en Telefe y en la TV Pública, además de varios canales de cable.

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En un momento de la charla, Mario reconoció que a veces se ve obligado a invitar a figuras que no son de su interés. “Tengo una lista larga de esos, el invitado que no querés pero que a veces tenés que invitar por compromiso”, admitió ante sus compañeros en una emisión que contó con la visita de Pedro Aznar y David Lebón, quienes además dieron un show.

Luego, Pergolini abordó el caso contrario: aquellos invitados que él realmente desea tener y que se resisten. “Después tengo los otros que me gustaría invitar y yo voy al revés. Les digo ‘hola qué tal, volví a la tele’. Me dicen ‘qué cagada, ¿por qué hiciste eso?’. Les digo ‘¿vos vendrías?’ y me dicen que no van a la televisión”, relató el conductor.

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Divertido, Pergolini terminó lanzando su reproche. “Lo loco es que después muchos de los que me dicen eso, después los veo en Televisión Española”, disparó, en alusión a late shows del país europeo como La revuelta, conducido por David Broncano, y El hormiguero de Pablo Motos, frecuentemente visitados por artistas argentinos. Y fue más allá. “Yo veo después los dos programitas que dan allá. Nosotros vamos viendo,... ¡Lali!“, exclamó, mientras fingía estornudar al decir el nombre de la cantante que acaba de llenar el estadio Monumental. ”Sonó a reclamo, pero digo nombres al azar... Paco, Ca7riel... Digo cualquier cosa”, se despachó, ácido sobre los ganadores en los Premios Grammy 2026.

Lali Espósito en La Revuelta junto al conductor David Broncano (RTVE)

En ese contexto, Mario fue crítico con los músicos, a quienes acusó de ser “reticentes a hablar”, de evitar las entrevistas y de preferir centrarse únicamente en sus presentaciones en vivo.

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La chicana del conductor se vincula de manera directa con las visitas de Ca7tiel y Paco Amoroso a La revuelta hacia finales de 2024 y nuevamente en abril del año en curso, en el marco de la presentación de su disco Free spirits. Ambos artistas también participaron en dos ocasiones del programa de Motos de Antena 3.

En paralelo, Lali Espósito fue invitada en reiteradas oportunidades a El Hormiguero, donde quedó en evidencia la buena sintonía con el conductor del ciclo. Durante la gira de su disco Lali, la artista mantuvo una conversación con Broncano, en la que abordó su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y se refirió, además, a temas relacionados con su economía personal.

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Ca7riel y Paco Amoroso en El Hormiguero (Atresplayer)

En un momento en donde la música de artistas argentinos tiene una alta difusión en el mundo, la cantante y el dúo no son los únicos que se sentaron en los late shows. Duki, otro gran referente del trap argentino, participó en El Hormiguero en una entrevista dedicada a repasar su trayectoria y los inicios de su carrera en el ámbito musical. Trueno fue invitado a La Revuelta donde conversó sobre sus giras, su afición por el fútbol y el lazo personal que mantiene con España. Por su parte, Nicki Nicole, una de las voces más influyentes del género urbano argentino, acudió al estudio de El Hormiguero para presentar sus lanzamientos musicales en 2023.