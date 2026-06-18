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Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

La modelo compartió con sus seguidores el ritual que la acompañó durante el primer partido de la selección nacional ante Argelia

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La modelo compartió el outfit que armó para el primer partido de la selección nacional en el Mundial 2026 (Video: Instagram)

Nicole Neumann encontró su propio lugar en el Mundial 2026. No en las tribunas todavía, sino en Instagram, donde la modelo publicó una imagen que sus seguidores no esperaban: una estampita con su cara, creada con inteligencia artificial, para que la guarden de cábala durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El origen de todo fue un pronóstico. Argentina debutó en la Copa del Mundo con una victoria por 3 a 0 ante Argelia, y Nicole había anticipado ese resultado exacto antes del partido. El acierto no pasó desapercibido para ella, que decidió aprovecharlo de una manera que mezcló humor, superstición y fervor mundialista en partes iguales.

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La decisión de publicar la estampita no fue caprichosa. Después de vaticiinar el marcador con tanta precisión, Nicole entendió que tenía algo que ofrecer al universo mundialista argentino: su propia cábala. Y la formalizó de la única manera posible en 2026: con inteligencia artificial y una cuenta de Instagram.

La imagen que creó no es una foto cualquiera. Nicole recurrió a la inteligencia artificial para construir una estampita religiosa en la que su rostro aparece sobre la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús. La rodea un halo de luz y el diseño replica con precisión la estética de las clásicas estampitas que suelen usarse como símbolo de fe o protección.

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Imagen de Nicole Neumann con cabello rubio largo, su rostro superpuesto en una estampita religiosa con atuendo rojo y azul, halo amarillo y Corazón Sagrado
La estampita que compartió Nicole luego de acertar el resultado de Argentina-Argelia

El resultado es una pieza que oscila entre lo irreverente y lo mundialista. La iconografía religiosa está ahí, intacta en su forma, pero con el rostro de Nicole en el centro. Es el tipo de imagen que detiene el scroll: nadie la espera y, una vez vista, es difícil de ignorar.

El texto que acompañó la publicación en su cuenta de Instagram fue directo: “¡Guárdenla de ‘cábala’ que ayer vaticiné 3-0!”. Lo cerró con tres emojis: una carita haciendo silencio, un corazón formado con las manos y una lengua afuera. La combinación definió el tono de la publicación de principio a fin.

Nicole no se tomó el asunto con solemnidad, pero tampoco descartó del todo la idea de que algo de magia puede haber en un pronóstico tan preciso. La cábala, en el fútbol argentino, tiene su propio estatuto: no es broma del todo ni creencia del todo. Es las dos cosas al mismo tiempo, y esa ambigüedad es exactamente la que la modelo habitó con la estampita.

La publicación generó comentarios entre sus seguidores y se sumó al clima de ilusión que dejó el debut de la Scaloneta. Un triunfo por 3 a 0 en el primer partido del Mundial es el tipo de arranque que activa rituales de todo tipo. Nicole aportó el suyo: una estampita con su cara, un pronóstico acertado y la instrucción de guardarla bien para lo que viene.

Niño con camiseta de Messi de la Selección Argentina, de espaldas, viendo un partido de fútbol en una televisión en una sala con techo de madera
El hijo de la modelo Nicole Neumann fue fotografiado de espaldas, vistiendo una camiseta de Lionel Messi de la Selección Argentina, mientras miraba atentamente un partido de fútbol en la televisión.

El día del partido la modelo decidió compartir un momento íntimo junto a su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera. En la imagen, Cruz aparece de espaldas, vestido con la camiseta argentina y la leyenda “Messi 10” en la espalda, mirando el partido por televisión. Nicole optó por mantener la privacidad de su hijo, sin mostrar su rostro, pero el mensaje es claro: el Mundial también se vive en familia y cada uno encuentra su manera de transmitir la pasión por la celeste y blanca a la próxima generación.

Cabe recordar que este es la primera Copa del Mundo que el pequeño tiene que vivir por lo que sus padres tomaron la decisión de hacer de este momento una experiencia única, más teniendo en cuenta que muy probablemente se trate del último encuentro mundialista de Lionel Messi, capital y emblema del seleccionado nacional.

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