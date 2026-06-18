Política

El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

La mejora es del 6,64% en tres tramos para el período junio-agosto, que fue aceptada por UPCN, del sector dialoguista de la CGT, y rechazada por ATE, del ala dura gremial. En qué consiste la recomposición salarial

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El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos
El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de $50.000 el mes próximo, pero el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada en el mismo lapso fue de 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su rechazo a una oferta que, además, no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

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El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de $50.000 durante ese último mes.

UPCN resolvió aceptar la oferta y firmar el acuerdo salarial presentado por el Gobierno. Con esa decisión, el aumento acumulado del 6,64% quedó formalmente homologado para el próximo trimestre y pasa a ser la referencia para cientos de miles de trabajadores estatales alcanzados por el convenio nacional.

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Andrés Rodríguez, de UPCN, inauguró un sanatorio en Zárate
Andrés Rodríguez, de UPCN

Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración de la inflación mensual respecto de los niveles de los primeros meses de la gestión libertaria.

Por su parte, ATE rechazó de plano la propuesta oficial y cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

“No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste”, expresó el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar apenas finalizada la reunión paritaria. Luego agregó que la oferta “es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”.

Según ATE, la propuesta tampoco incorpora mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación. “El Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que está garantizada por la ley”, afirmó Aguiar.

Antes de la audiencia, el gremio había reclamado una suma fija de $400.000 para todos los trabajadores estatales, aumentos por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática para resguardar los ingresos ante la suba de precios.

“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, había señalado Aguiar durante la convocatoria a la negociación.

ATE sostuvo que ninguna de sus demandas encontró respuesta en la oferta oficial. Entre esos planteos, el sindicato incluyó la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), la derogación de la Ley 27.802 de reforma laboral y el cese de los despidos en el Estado.

Para el sindicato, la discusión salarial actual no puede separarse del deterioro acumulado de los ingresos. Según ATE, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%.

“Desde que asumió hasta ahora, Milei le confiscó 12 millones de pesos en promedio a cada uno de los estatales”, afirmó Aguiar tras conocerse el resultado de la negociación. El dirigente también sostuvo que la nueva oferta salarial “coloca cada vez más lejos la posibilidad de lograr un entendimiento” y advirtió que la decisión oficial “acelera la conflictividad en el Estado”.

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