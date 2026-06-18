Toto Kirzner contó quién era su crush famoso y le arruinaron la ilusión en vivo: “Te enamoraste de tu mamá”

Toto Kirzner reveló en OLGA que su crush famoso era Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero (Video: Instagram)

Lo que arrancó como un juego terminó en un momento de revelación involuntaria que dejó a Toto Kirzner sin palabras. En el canal de streaming OLGA, el conductor pasó por una de esas preguntas que parecen inofensivas y terminan abriendo una puerta que nadie esperaba. Sebastián De Caro le preguntó de qué actriz o personaje se había enamorado de verdad, de esos enamoramientos con “dolor de panza”, y la respuesta de Toto derivó en un análisis en vivo que lo dejó completamente descolocado.

La primera respuesta fue una broma. “No vale mi novia metalerita, tipo la novia de Rob Zombie”, aclaró Kirzner antes de revelar el nombre. Descartada Sheri Moon Zombie (a quien igual mencionó como “mi otra novia”), llegó la respuesta oficial: Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero. “Esa es mi señora”, dijo, con total convicción.

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Sigourney Weaver obtuvo una nominación a los Premios Oscar por su protagónico en la primera cinta de "Alien" (Captura de video)

De Caro escuchó, procesó y no tardó ni dos segundos en ir al hueso. “Yo no te quiero analizar berretamente, pero me dio un... tu madre”, le dijo. Toto resistió. “No, eso lo estás poniendo vos”, respondió, intentando esquivar la interpretación. “¿Por qué?, ¿porque tiene el pelo corto? No se parecen en nada después”. Pero De Caro no se movió: “No, por ahí te arruino la vida”.

Y se la arruinó. “Por supuesto que sí, es tu mamá. Te enamoraste de tu mamá”, sentenció. Toto tardó un segundo en procesar y después lo admitió con la misma honestidad con la que suele hablar de todo: “Mierda, sí, boludo”. El estudio explotó. La conexión era demasiado evidente para ignorarla: Araceli González, su madre, y Sigourney Weaver en Alien comparten algo más que el pelo corto.

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Sebastián De Caro interpretó en vivo que el crush de Toto Kirzner remitía a su madre, Araceli González

Lejos de cerrar el tema ahí, Kirzner sumó más nombres al listado. La psicóloga de Tony Soprano, la doctora Melfi de Los Soprano, también figura entre sus crushes de ficción. Y luego, como remate, tiró una broma que solo tiene sentido si se conoce su historia familiar: mencionó a un actor de Charly, días de sangre y aclaró, entre risas, que creía que se llamaba Adrián Suar, su padre, que efectivamente actuó en esa película en su juventud.

La escena en OLGA llegó en un momento particular para la familia Kirzner-González-Suar. Hace pocas semanas, Toto fue uno de los protagonistas de otra noche que también generó conversación: acompañó a su madre Araceli González a la función de prensa de Sottovoce, la obra que protagoniza Adrián Suar en el Teatro El Nacional. Fue la primera vez que la actriz asistió a ver a su expareja después de años de distancia y tensiones, y la imagen de los tres (Araceli, Toto y su hermana Flor Torrente) en la alfombra roja del teatro se convirtió en una de las postales más comentadas.

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En medio de la función de prensa de Sottovoce, Toto Kirzner compartió su perspectiva sobre el reencuentro de sus padres, describiéndolo como un "momento de paz y unión" y un "antes y un después" (Desayuno Americano - América)

Toto habló antes de la función con el ciclo Desayuno Americano (América TV) y fue directo sobre lo que significaba ese momento: “Con lo que está pasando ahora en este momento, exactamente, estoy muy contento”. Contó que el acercamiento entre sus padres se dio de forma natural: “Ambos tuvieron un diálogo, mi viejo la invitó y ella aceptó y acá está”. Y definió la noche como “un momento de paz, de unión divino, que se festeja muchísimo”.

Sobre su propio rol en el proceso, fue claro: no intervino. “Lo hicieron solos. No porque no quiera, sino porque no me correspondía. Uno cumple el rol del hijo y ahora mi rol es estar contento porque mis dos viejos están acá, bien felices”. Y con el humor que lo caracteriza, se refirió al tiempo que tardó la reconciliación: “Se hizo largo. Desde que asumió Cámpora, calculo”.

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Araceli también habló esa noche. Consultada sobre quién tomó la iniciativa, no dudó: “Yo, yo y yo. Yo lloro y avanzo, es así”. Y describió el proceso como el resultado de años de trabajo personal: “No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno”.