Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

En medio de la controversia al anunciar en vivo la falsa muerte del padre de Lionel Messi en Luzu TV, habló entre lágrimas en SQP. El mensaje que le envió a la madre del futbolista

Florencia Peña enfrenta una fuerte repercusión tras haber anunciado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi durante la emisión del programa El Show del Verano en Luzu TV. El hecho provocó su desvinculación inmediata del canal y una ola de repudios, tanto desde la familia Messi como desde las autoridades del medio. En diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), la conductora, llorando, realizó un extenso descargo y asumió su responsabilidad de la situación.

La polémica se desató cuando la animadora interrumpió la transmisión de El Show del Verano para comunicar que “acaba de morir el papá de Messi”. La noticia (una fake news en toda la regla), que le había llegado desde la producción a través del auricular, generó confusión y alarma en el estudio. Minutos después, la propia Peña corrigió la información al aire y pidió disculpas, señalando que había confiado en el dato recibido sin verificarlo.

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“Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre", dijo Florencia llorando en un móvil con Yanina Latorre (SQP, América)

“Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas”, afirmó la conductora, entre lágrimas, en su descargo posterior.

Peña relató que se enteró de la supuesta noticia en medio del vivo y que, al no estar atenta a redes ni dispositivos, confió ciegamente en la información de su equipo: “Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije”.

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La conductora remarcó que su intención no fue primerear ni buscar notoriedad, sino que actuó desde el desconocimiento: “No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”.

La actriz en medio de la ólémica por la falsa noticia de la muerte del padre de Lionel Messi, contó cómo fue la charla con Nico Occhiato que terminó con su salida de Luzu TV (Video: SQP/ América)

En un móvil con SQP, Peña profundizó sobre su error y reiteró su pedido de perdón: “Pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y juré por mis hijos que pensé que estábamos boludeando mientras todo el mundo hablaba de algo duro y difícil. Me sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí”.

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Aclaró que la información le llegó como chequeada por producción y que, a pesar de no trabajar como periodista, asume su responsabilidad: “No trabajo con teléfono ni con compu. Fue eso, chicos. No hay mucho más para decir. Le dejé un mensaje a Celia —Celia Cuccittini, la madre de Messi— con la que me he encontrado en muchos teatros y ha venido a verme, para darle solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó“. La actriz, que se encontraba en la previa a una función de la obra Las hijas, señaló que aún no había recibido respuesta de la madre del futbolista. “No tuve, ni tampoco pretendo que me conteste, no. Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamento muchísimo lo que había pasado”.

“Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice ‘está pasando esto’. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara”, aseveró.

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"Le dejé un mensaje a Celia —la madre de Messi— solo para disculparme muy sentidamente", expresó

Ante la difusión del rumor, la familia Messi emitió un comunicado en el que desmintió la noticia Messi emitió un comunicado en el que desmintió la noticia y pidió respeto por la privacidad de Jorge Messi, quien “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

El entorno del capitán de la Selección argentina manifestó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” frente a la circulación de versiones infundadas.

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“La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, subrayaron.

La familia remarcó que solo los canales oficiales pueden aportar información válida y exhortó a los medios a actuar con prudencia: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

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