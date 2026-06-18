Crimen y Justicia

Horror en Merlo: murió un nene de dos años que estaba internado con fractura de cráneo y detuvieron a su madre y a su pareja

El menor ingresó inconsciente a un hospital y falleció dos días después. La explicación que dieron los acusados quedó bajo sospecha luego de que los médicos detectaran múltiples lesiones incompatibles con esa versión. Ambos permanecen alojados en el Destacamento Barrio Pompeya

Guardar
Google icon
Detenidos nene muerto
Franco Benjamín Álvarez y Eliana Agustina Herrera están acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía

Un nene de dos años falleció en un hospital de la localidad bonaerense de Merlo, tras dos días de agonía. La madre del menor y su pareja sostuvieron en un primer momento que el niño se había caído, pero los estudios médicos revelaron múltiples lesiones en el cuerpo y evidencias de que había sido golpeado. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la investigación se inició el 16 de junio, cuando el niño ingresó inconsciente a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas. La madre del pequeño, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21, relataron que el chico se había lastimado la cabeza tras caerse de la cama. Sin embargo, los profesionales notaron la gravedad del cuadro y debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

PUBLICIDAD

Dada la complejidad del caso y el estado crítico del menor, al día siguiente los médicos dispusieron su traslado al Hospital Eva Perón de Merlo para que recibiera atención especializada. Una vez allí, los profesionales que lo examinaron advirtieron signos de violencia y lesiones incompatibles con una simple caída. Ante esta situación, el equipo médico dio aviso a la Policía y se comunicó con el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien asumió la investigación.

La inspección médica detallada determinó que el niño presentaba una hemorragia interna en el hígado producto de un golpe, fractura de cráneo, fracturas en los huesos de la mano y los pies, así como hematomas en los brazos, las piernas y el rostro. Con estos elementos, el fiscal Ventricelli ordenó la aprehensión de Herrera y Álvarez.

PUBLICIDAD

Nene muerto golpeado detenidos
El menor falleció este jueves por la mañana en el Hospital Eva Perón de Merlo

Este jueves por la mañana, los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron el fallecimiento del niño, lo que agravó la situación procesal de los detenidos. El fiscal solicitó entonces la detención formal de la madre y su pareja bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, según el entorno de la madre, en más de una oportunidad habían advertido lesiones y heridas en el cuerpo del pequeño. Respecto de la última internación, señalaron que Herrera había informado que el niño había sido hospitalizado por un cuadro de neumonía.

Por otro lado, brindaron detalles sobre la relación entre los detenidos. Desde el entorno materno precisaron que convivían desde hacía dos meses en el partido bonaerense de Merlo y que existían antecedentes de violencia en la pareja. Según pudo saber Infobae, en una ocasión Álvarez agredió a Herrera, motivo por el cual la joven decidió regresar temporalmente a la casa de su madre. Sin embargo, poco tiempo después volvió a convivir con él.

Cabe destacar que, por una restricción legal, los familiares directos de los acusados no pueden ser obligados a declarar en su contra.

Detenidos bebé muerto
Herrera y Álvarez permanecen detenidos en el Destacamento Barrio Pompeya

Esta tarde, ambos detenidos fueron indagados por el fiscal Ventricelli. Fuentes judiciales confirmaron que tanto Herrera como Álvarez se negaron a declarar ante la fiscalía. Actualmente, permanecen alojados en el Destacamento Barrio Pompeya, mientras se aguarda el resultado preliminar de la autopsia.

Temas Relacionados

MerloMaltrato infantilHomicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: le robaron la moto, activó un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica y frustró el asalto

El hecho ocurrió en Remedios de Escalada. Tras ser asaltada por dos motochorros, la víctima activó un dispositivo antirrobo con una descarga de 6.000 voltios que hizo caer al delincuente que escapaba con su moto. La Justicia inició actuaciones de oficio

Video: le robaron la moto, activó un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica y frustró el asalto

Dudosa declaración de la cocinera de Maradona en el juicio: dijo no recordar casi nada y se resistió a hablar del día de la muerte

Milagros “Monona” Rodríguez protagonizó el momento más tenso de la semana en el debate oral por el fallecimiento del Diez. No dio un relato contundente, complicó los interrogatorios y los jueces le preguntaron si tenía miedo

Dudosa declaración de la cocinera de Maradona en el juicio: dijo no recordar casi nada y se resistió a hablar del día de la muerte

Condena firme para el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani: deberá cumplir nueve años de prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa de Pablo Torres Lacal y dejó firme la sentencia por homicidio simple dictada por la Justicia bonaerense

Condena firme para el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani: deberá cumplir nueve años de prisión

El drama de la mujer que denunció a su ex por abuso sexual y está esperando el juicio: “Necesito recuperar mi vida”

Lorena Candia lleva adelante una denuncia contra Federico Nicolás Mazzini, un médico cirujano del Hospital Italiano, y fue suspendido en abril. Ahora aguarda por el inicio del proceso judicial pactado para principios de julio

El drama de la mujer que denunció a su ex por abuso sexual y está esperando el juicio: “Necesito recuperar mi vida”

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

El amigo de Claudio Barrelier fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Se abstuvo de declarar y continuará detenido por encubrimiento agravado. Su defensa aseguró que es inocente, afirmó que se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal y anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria para que pueda dar su versión de los hechos

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

El cambio en el Mundial que el entrenador de Inglaterra le exigió a la FIFA: “Arruinó mi experiencia”

El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

TELESHOW

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

Mario Pergolini chicaneó a Lali Espósito y Ca7riel & Paco Amoroso: “Después los veo en Televisión Española”

Andrea del Boca al límite en Gran Hermano: confesó que piensa abandonar la casa

Cómo es el estado de salud de Chiche Gelblung: las últimas novedades

INFOBAE AMÉRICA

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Ernesto Castro confirma que participará en las internas de Nuevas Ideas para buscar tercer periodo en la Asamblea Legislativa salvadoreña

Caso Master: la Policía Federal de Brasil allanó propiedades del senador Jaques Wagner, aliado clave de Lula da Silva

Honduras ya registra más muertes por accidentes viales en 2026 que en todo 2025, alerta la SIAT

El Ministerio de la Defensa de Guatemala certificó con la norma ISO 9001:2015 a ocho dependencias de la institución