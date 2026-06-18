Horror en Merlo: murió un nene de dos años que estaba internado con fractura de cráneo y detuvieron a su madre y a su pareja

Franco Benjamín Álvarez y Eliana Agustina Herrera están acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía

Un nene de dos años falleció en un hospital de la localidad bonaerense de Merlo, tras dos días de agonía. La madre del menor y su pareja sostuvieron en un primer momento que el niño se había caído, pero los estudios médicos revelaron múltiples lesiones en el cuerpo y evidencias de que había sido golpeado. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la investigación se inició el 16 de junio, cuando el niño ingresó inconsciente a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas. La madre del pequeño, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21, relataron que el chico se había lastimado la cabeza tras caerse de la cama. Sin embargo, los profesionales notaron la gravedad del cuadro y debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

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Dada la complejidad del caso y el estado crítico del menor, al día siguiente los médicos dispusieron su traslado al Hospital Eva Perón de Merlo para que recibiera atención especializada. Una vez allí, los profesionales que lo examinaron advirtieron signos de violencia y lesiones incompatibles con una simple caída. Ante esta situación, el equipo médico dio aviso a la Policía y se comunicó con el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien asumió la investigación.

La inspección médica detallada determinó que el niño presentaba una hemorragia interna en el hígado producto de un golpe, fractura de cráneo, fracturas en los huesos de la mano y los pies, así como hematomas en los brazos, las piernas y el rostro. Con estos elementos, el fiscal Ventricelli ordenó la aprehensión de Herrera y Álvarez.

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El menor falleció este jueves por la mañana en el Hospital Eva Perón de Merlo

Este jueves por la mañana, los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron el fallecimiento del niño, lo que agravó la situación procesal de los detenidos. El fiscal solicitó entonces la detención formal de la madre y su pareja bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, según el entorno de la madre, en más de una oportunidad habían advertido lesiones y heridas en el cuerpo del pequeño. Respecto de la última internación, señalaron que Herrera había informado que el niño había sido hospitalizado por un cuadro de neumonía.

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Por otro lado, brindaron detalles sobre la relación entre los detenidos. Desde el entorno materno precisaron que convivían desde hacía dos meses en el partido bonaerense de Merlo y que existían antecedentes de violencia en la pareja. Según pudo saber Infobae, en una ocasión Álvarez agredió a Herrera, motivo por el cual la joven decidió regresar temporalmente a la casa de su madre. Sin embargo, poco tiempo después volvió a convivir con él.

Cabe destacar que, por una restricción legal, los familiares directos de los acusados no pueden ser obligados a declarar en su contra.

Herrera y Álvarez permanecen detenidos en el Destacamento Barrio Pompeya

Esta tarde, ambos detenidos fueron indagados por el fiscal Ventricelli. Fuentes judiciales confirmaron que tanto Herrera como Álvarez se negaron a declarar ante la fiscalía. Actualmente, permanecen alojados en el Destacamento Barrio Pompeya, mientras se aguarda el resultado preliminar de la autopsia.

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