Guatemala

El Ministerio de la Defensa de Guatemala certificó con la norma ISO 9001:2015 a ocho dependencias de la institución

La cartera entregó diplomas de auditor interno al personal que participó en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en un acto oficial realizado en sus instalaciones

Guardar
Google icon
Primer plano de un oficial militar calvo en uniforme verde oliva sosteniendo un documento o placa, frente a un hombre de traje azul y otros oficiales
El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala entregó certificaciones ISO 9001:2015 a ocho dependencias y diplomas de auditor interno al personal que participó en el proceso. (Ejército de Guatemala)

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala entregó certificaciones ISO 9001:2015 a ocho dependencias y diplomas de auditor interno al personal que participó en el proceso, en una decisión que la institución presentó como el inicio de una estrategia para extender estándares internacionales de calidad a todas sus áreas administrativas y al Estado Mayor.

El dato central de la jornada fue que, según el discurso del ministro de la Defensa Henry Sáenz, es la primera vez que el Ejército de Guatemala contará con procesos certificados bajo estándares internacionales de calidad.

Sáenz sostuvo que la certificación forma parte de una visión estratégica iniciada desde 2024 y consignada en las directrices del ministerio, en el eje administrativo de calidad de gestión y tecnificación.

PUBLICIDAD

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Allí se acreditó la implementación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y se reconoció al personal que intervino en la certificación.

Sáenz afirmó que la simplificación de procesos y el aumento de la eficiencia administrativa son una condición para que la institución avance como una estructura moderna.

El ministro dijo que, cuando se trabaja con mayor claridad, se reducen pasos innecesarios, se detectan errores a tiempo, se corrigen procedimientos y se fortalecen capacidades.

Ocho dependencias del Ejército de Guatemala recibieron la certificación

Las dependencias certificadas fueron Industria Militar, el Centro Médico Militar, el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, la Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos Industriales, la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional y la Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

PUBLICIDAD

Vista amplia de una sala de conferencias con decenas de personas, muchas en uniformes militares o policiales, de pie frente a una mesa curva. Una pantalla muestra un texto de certificación
Oficiales y personal administrativo asisten de pie a la ceremonia de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en una sala de conferencias. (Ejército de Guatemala)

Según el propio ministro, el reconocimiento no representa solo una acreditación administrativa, sino una obligación de sostener en el tiempo los parámetros alcanzados. En su intervención, Sáenz dijo: “Hoy reconocemos un logro que marca un antes y un después en la historia de la administración en el Ejército de Guatemala, especialmente en el Ministerio de la Defensa Nacional”.

También afirmó que el objetivo institucional es avanzar hacia la certificación progresiva de todas las dependencias y de todos los procesos. En esa línea, sostuvo que la disciplina militar “también se refleja en la administración, en la planificación y sobre todo en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la calidad de servicio que brindamos a la población”.

El Ministerio de la Defensa Nacional presentó la certificación como respaldo al cumplimiento de estándares internacionales enfocados en mejora continua, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia institucional. De acuerdo con el texto de la actividad, ese marco busca fortalecer las capacidades de las dependencias certificadas y contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la institución.

La certificación fue presentada como parte de una modernización administrativa

Sáenz vinculó el proceso administrativo con estándares que ya existen en áreas operativas del Ejército de Guatemala, como el paracaidismo, la Fuerza Aérea, la Marina de la Defensa y las Fuerzas Especiales. Según el ministro, la novedad consiste en trasladar esa lógica de homologación y certificación al terreno administrativo, como complemento de la vida militar en su dimensión operativa y de gestión.

Durante la ceremonia también intervino el capitán Alejandro Blásquez, director general de ABS Quality Systems en México, identificado por el maestro de ceremonias como responsable de la certificación.

Blásquez agradeció al ministerio por haber distinguido a su empresa como proveedor del sistema de certificación y señaló que la obtención del estándar internacional responde a “una visión estratégica, de un liderazgo firme y de un compromiso institucional orientado a la excelencia, a la transparencia y a la mejora continua”.

Blásquez sostuvo que la implementación de la norma ISO 9001 en una organización pública excede el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. Según explicó, supone adoptar una cultura basada en la calidad, la disciplina de los procesos, la eficiencia operativa y un servicio responsable hacia la nación y sus ciudadanos.

En su discurso, el representante de la certificadora dijo: “Cuando un Ministerio de Defensa fortalece sus procesos internos, mejora su calidad, mejora su capacidad operativa y adopta estos estándares internacionales, también fortalece la institucionalidad nacional y proyecta confianza ante la sociedad y la comunidad internacional”.

Sáenz agradeció de forma específica a María Guadalupe González Marín, directora de operaciones y representante de la empresa Invención, por el acompañamiento, la asesoría, la orientación y la evaluación durante el proceso. También reconoció a la Dirección de Política de Defensa por su papel como monitor general del proyecto y por coordinar esfuerzos, alinear criterios y conducir la iniciativa hasta su materialización.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalo de LeónMinisterio de la Defensa Nacional de GuatemalaEjército GT

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataque armado deja dos víctimas mortales y eleva la alarma por la violencia contra las mujeres en Honduras

Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta

Ataque armado deja dos víctimas mortales y eleva la alarma por la violencia contra las mujeres en Honduras

El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

La agenda, que se extenderá hasta el 19 de junio, busca generar insumos técnicos y aportes sociales para la formulación del plan de gastos antes de su entrega al Congreso a inicios de septiembre

El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave

La víctima, originaria de Olancho, presentó complicaciones severas asociadas a uno de los serotipos más agresivos del virus.

Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave

El Salvador enfrenta un clima impredecible entre inundaciones y temperaturas récord en la misma semana

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador ha experimentado condiciones climáticas extremas, con temperaturas históricas, olas de calor y lluvias intensas que han provocado inundaciones y afectaciones en diversas regiones del país

El Salvador enfrenta un clima impredecible entre inundaciones y temperaturas récord en la misma semana

Remesas hacia Nicaragua crecieron 7.5% en el primer trimestre de 2026, pero advierten disminución para el resto del año

El flujo de envíos familiares al país mantuvo una expansión en los primeros meses de 2026, aunque el organismo anticipa una desaceleración en el resto del año por el agotamiento de factores extraordinarios

Remesas hacia Nicaragua crecieron 7.5% en el primer trimestre de 2026, pero advierten disminución para el resto del año

TECNO

ChatGPT es ahora una secretaria o un hijo: hará tareas de manera automática cuando le ordenes

ChatGPT es ahora una secretaria o un hijo: hará tareas de manera automática cuando le ordenes

No hace falta usar FutbolLibre: opciones gratuitas y seguras para ver el Mundial 2026

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

ENTRETENIMIENTO

Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

‘El Grinch’ tendrá una nueva película: Jim Carrey está en conversaciones para volver al papel

Angelina Jolie habla de la influencia de sus hijos en su vida diaria: “Quieren que salga y haga cosas”

Angelina Jolie cuenta por qué cambió el rumbo de su carrera después del divorcio con Brad Pitt: “Mi espíritu de lucha ha vuelto por fin”

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

El régimen iraní suspendió el cobro de peajes en Ormuz durante 60 días como parte del acuerdo con Estados Unidos

El petróleo subió pero se mantiene por debajo de los USD 80

El Parlamento suizo aprueba el plan para permitir nuevas centrales nucleares