El Ministerio de la Defensa de Guatemala certificó con la norma ISO 9001:2015 a ocho dependencias de la institución

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala entregó certificaciones ISO 9001:2015 a ocho dependencias y diplomas de auditor interno al personal que participó en el proceso. (Ejército de Guatemala)

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala entregó certificaciones ISO 9001:2015 a ocho dependencias y diplomas de auditor interno al personal que participó en el proceso, en una decisión que la institución presentó como el inicio de una estrategia para extender estándares internacionales de calidad a todas sus áreas administrativas y al Estado Mayor.

El dato central de la jornada fue que, según el discurso del ministro de la Defensa Henry Sáenz, es la primera vez que el Ejército de Guatemala contará con procesos certificados bajo estándares internacionales de calidad.

Sáenz sostuvo que la certificación forma parte de una visión estratégica iniciada desde 2024 y consignada en las directrices del ministerio, en el eje administrativo de calidad de gestión y tecnificación.

PUBLICIDAD

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Allí se acreditó la implementación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y se reconoció al personal que intervino en la certificación.

Sáenz afirmó que la simplificación de procesos y el aumento de la eficiencia administrativa son una condición para que la institución avance como una estructura moderna.

El ministro dijo que, cuando se trabaja con mayor claridad, se reducen pasos innecesarios, se detectan errores a tiempo, se corrigen procedimientos y se fortalecen capacidades.

Ocho dependencias del Ejército de Guatemala recibieron la certificación

Las dependencias certificadas fueron Industria Militar, el Centro Médico Militar, el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, la Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos Industriales, la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional y la Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

PUBLICIDAD

Oficiales y personal administrativo asisten de pie a la ceremonia de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en una sala de conferencias. (Ejército de Guatemala)

Según el propio ministro, el reconocimiento no representa solo una acreditación administrativa, sino una obligación de sostener en el tiempo los parámetros alcanzados. En su intervención, Sáenz dijo: “Hoy reconocemos un logro que marca un antes y un después en la historia de la administración en el Ejército de Guatemala, especialmente en el Ministerio de la Defensa Nacional”.

También afirmó que el objetivo institucional es avanzar hacia la certificación progresiva de todas las dependencias y de todos los procesos. En esa línea, sostuvo que la disciplina militar “también se refleja en la administración, en la planificación y sobre todo en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la calidad de servicio que brindamos a la población”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de la Defensa Nacional presentó la certificación como respaldo al cumplimiento de estándares internacionales enfocados en mejora continua, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia institucional. De acuerdo con el texto de la actividad, ese marco busca fortalecer las capacidades de las dependencias certificadas y contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la institución.

La certificación fue presentada como parte de una modernización administrativa

Sáenz vinculó el proceso administrativo con estándares que ya existen en áreas operativas del Ejército de Guatemala, como el paracaidismo, la Fuerza Aérea, la Marina de la Defensa y las Fuerzas Especiales. Según el ministro, la novedad consiste en trasladar esa lógica de homologación y certificación al terreno administrativo, como complemento de la vida militar en su dimensión operativa y de gestión.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia también intervino el capitán Alejandro Blásquez, director general de ABS Quality Systems en México, identificado por el maestro de ceremonias como responsable de la certificación.

Blásquez agradeció al ministerio por haber distinguido a su empresa como proveedor del sistema de certificación y señaló que la obtención del estándar internacional responde a “una visión estratégica, de un liderazgo firme y de un compromiso institucional orientado a la excelencia, a la transparencia y a la mejora continua”.

Blásquez sostuvo que la implementación de la norma ISO 9001 en una organización pública excede el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. Según explicó, supone adoptar una cultura basada en la calidad, la disciplina de los procesos, la eficiencia operativa y un servicio responsable hacia la nación y sus ciudadanos.

PUBLICIDAD

En su discurso, el representante de la certificadora dijo: “Cuando un Ministerio de Defensa fortalece sus procesos internos, mejora su calidad, mejora su capacidad operativa y adopta estos estándares internacionales, también fortalece la institucionalidad nacional y proyecta confianza ante la sociedad y la comunidad internacional”.

Sáenz agradeció de forma específica a María Guadalupe González Marín, directora de operaciones y representante de la empresa Invención, por el acompañamiento, la asesoría, la orientación y la evaluación durante el proceso. También reconoció a la Dirección de Política de Defensa por su papel como monitor general del proyecto y por coordinar esfuerzos, alinear criterios y conducir la iniciativa hasta su materialización.

PUBLICIDAD