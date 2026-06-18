Ernesto Castro confirma que participará en las internas de Nuevas Ideas para buscar tercer periodo en la Asamblea Legislativa salvadoreña

El presidente de la Asamblea Legislativa se mete de lleno en la contienda partidaria. Ya empezó a entregar requisitos y espera el filtro que definirá quién sigue en carrera. (REUTERS/Jose Cabezas)

Ernesto Castro buscará la reelección como diputado en las internas de Nuevas Ideas. El presidente de la Asamblea Legislativa confirmó que participará en el proceso del partido y dijo que su inscripción está programada para el 28 de junio para optar a un nuevo período como legislador propietario.

Castro, quien cursa su segundo período legislativo entre 2021-2024 y 2024-2027, dijo este jueves a medios de comunicación que ya inició la presentación de los documentos requeridos para su precandidatura. También señaló que el partido realizará una evaluación interna para definir quiénes seguirán en el proceso.

Entre los requisitos para los aspirantes a diputaciones figura la presentación de una declaración jurada. En ese documento, el precandidato debe manifestar bajo juramento su voluntad de participar en las internas y declarar que no está comprendido en ninguna de las inhabilidades contempladas por la Constitución de la República o la ley salvadoreña, además de afirmar que no tiene impedimentos para postularse.

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Requisitos e inhabilidades para aspirar a una diputación

La Constitución de El Salvador establece, entre otros requisitos, que los diputados deben ser mayores de 25 años, salvadoreños por nacimiento y no haber perdido sus derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección, según el Art. 126.

En la imagen, el presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

También fija inhabilidades específicas, como la prohibición de participar para quienes hayan administrado fondos públicos sin obtener finiquito, contratistas de obras públicas y parientes del presidente de la República en grados cercanos, entre otros casos detallados en el Artículo 127.

La postulación de Castro en el proceso interno

En sus declaraciones, Castro afirmó que cumple con todas las condiciones establecidas y que está a la espera de la evaluación interna que definirá a los candidatos oficiales del partido para la próxima legislatura.

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Trayectoria política

El perfil político de Ernesto Castro ha estado estrechamente vinculado a la figura de Nayib Bukele. Entre 2012 y 2015, Castro se desempeñó como secretario y asesor privado del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán. Continuó en ese rol durante la gestión de Bukele en San Salvador entre 2015 y 2018. El 1 de junio de 2019, asumió el cargo de Secretario Privado del presidente Bukele, consolidando su presencia en el primer círculo del poder Ejecutivo.

En las legislativas de 2021, Castro fue elegido diputado por San Salvador y, desde el 1 de mayo de ese año, ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que alcanzó con el apoyo de 64 de los 84 legisladores.

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El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida. Los cambios permitirán la reelección del presidente de la República de manera indefinida, extender el período presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral. Foto Infobae Centroamérica/EFE

Bajo la presidencia de Castro, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas que modificaron el marco legal y administrativo del país entre 2021 y 2027. Una de las medidas más relevantes fue la aprobación y prórroga del Régimen de Excepción para combatir a las pandillas, junto a reformas que endurecieron penas por delitos de agrupaciones ilícitas.

La administración de Castro promovió la reducción del número de diputados de 84 a 60 y disminuyó los municipios de 262 a 44, con el argumento de optimizar el uso de recursos estatales. Además, el presupuesto de la Asamblea para 2026 se fijó en 46.9 millones de dólares, registrando una baja de 11.3 millones respecto a 2020.

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