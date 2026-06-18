Política

Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

El diputado radical cuestionó al jefe de Gabinete, quien enfrenta cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio

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Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, en Infobae en Vivo

El diputado nacional Pablo Juliano sostuvo durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía que “hay que proteger a la Argentina de los Adorni”, reclamando la salida del jefe de Gabinete nacional en medio de fuertes sospechas de corrupción.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Juliano defendió la convocatoria a una sesión especial en Diputados luego de que el Senado no avanzara con la moción de censura contra Manuel Adorni. “No tiene sentido proteger de qué. Cuando el jefe de Gabinete sale en la entrevista con y dice: ‘Se viene un golpe’, ese caramelo no se lo come nadie”, afirmó el legislador, aludiendo al desgaste político generado por la permanencia de Adorni en el cargo.

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El diputado de Provincias Unidas cuestionó el manejo oficialista ante las denuncias sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y su hermano Francisco. “Todo lo que conocemos por Adorni fue por el periodismo, principal víctima que está siendo señalado ahora, los periodistas que investigan”, señaló, y subrayó que fue el único que le preguntó “qué estaba esperando para renunciar” cuando Adorni asistió al Congreso. “Me cortaron cinco veces el micrófono y le estaba pidiendo que me diga cuándo iba a renunciar. Es la única pregunta que se hace la Argentina entera”, remarcó.

Juliano consideró que el presidente Javier Milei podría haber resuelto la situación de Adorni “hace noventa días” y sostuvo: “Esto puede terminarlo en este preciso momento. Está en su decisión, en su facultad y no lo hace. Obviamente todos sabemos muy bien que Manuel Adorni estuvo involucrado en dar a luz LIBRA. El tema es que ahí se nos puso en falsa escuadra todo”.

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El legislador insistió en que la continuidad de Adorni afecta la credibilidad institucional. “Hay un lumpen de jefe de Gabinete. No sé por qué damos vuelta. Un tipo que es contador público, presenta veintidós rectificaciones en su declaración jurada y administra, es quien ejecuta el presupuesto nacional”, lanzó.

Sospechas sobre la declaración jurada y el rol de la Justicia

Durante la entrevista, Juliano detalló las inconsistencias en la declaración jurada de Adorni. “Dijo cuando nos dijo a la cara: ‘No hay ocultación alguna’ y boludeó a todo el país entero. Adorni es Milei y esta cuenta la tiene que pagar el presidente de la Nación”, sentenció.

Consultado sobre las consecuencias políticas, indicó: “Vos podrás decir en las encuestas, en la imagen, en cómo perdió un elemento trascendental en la receta de este gobierno, venir a terminar con los privilegios era el cincuenta por ciento de las acciones”. Y agregó: “La macroeconomía se diseña sobre la base del esfuerzo de los argentinos de a pie. Para poder seguirme esforzando, tengo que tratar de ver que los funcionarios no sean los primeros que se benefician ni que me hagan trampa”.

Juliano también apuntó a la Justicia: “Gracias a esa actitud pudiste conocerlo y a la del fiscal Pollicita, que avanzó a fondo con un montón de temas. Ahora, el fiscal Tayane no. En lo de LIBRA no se lo llamó nunca. Probablemente cuando tuvo que ir ahora al desarmadero de las cripto para hacernos este dibujo... el blanco no le va a cerrar”.

Los periodistas del staff recordaron que en la declaración jurada de Adorni figuraban “tres mil quinientos bitcoin” y Juliano ironizó: “Sos multimillonario. Incluso después apareció en los videos donde él después dice en el 2022 o en el 2020 que nunca había operado en criptomonedas”.

La estrategia parlamentaria y el pedido de quórum

El diputado defendió la convocatoria a sesión especial en Diputados para avanzar con la destitución de Adorni, tras la falta de acuerdo en el Senado. “En la Cámara de Diputados estamos un paso adelante del Senado. Porque Adorni vino al Congreso y nos mintió en la cara”, sostuvo.

Juliano reclamó que el PRO y el radicalismo acompañen el emplazamiento para tratar el caso en comisión: “Si el PRO no se sienta el martes, ya está. Entonces decís una cosa con la mano y la borrás con el codo. Lo mismo el bloque oficial del radicalismo”. Y amplió: “El Congreso tiene que defender a la gente. Nosotros representamos a la gente y él nos mintió en la cara, no a nosotros como persona, como representante de la gente. Es el acto institucional más feroz”.

Al ser consultado por la posibilidad de que la destitución sea una medida extrema, Juliano respondió: “No. Hay que ir a la democracia viva, de carne y hueso. Nunca hubo un jefe de gabinete con presencia en televisión que había evadido 30 mil dólares”.

Pablo Juliano, diputado nacional.
Pablo Juliano, diputado nacional.

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