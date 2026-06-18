Los dialoguistas en Diputados esperan al Senado para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

Fotografía de archivo, tomada el pasado 29 de abril, en la que se captó al jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, al presentar un informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Campaya

El Congreso está entre la expectativa y las deliberaciones constantes respecto del futuro del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Senado de la Nación ya definió que el plazo para votar un llamado a una interpelación y una votación sobre una moción de censura será dentro de una semana.

En el caso de la Cámara de Diputados hay un pedido de sesión para el próximo martes de parte de la oposición que inició como una sesión para emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación, y hoy se debate si en la misma sesión se puede votar la fecha de la interpelación.

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En medio de esto La Libertad Avanza en la Cámara Baja espera que la mesa política defina si llaman a una sesión para votar el acuerdo con los holdouts que obtuvo dictamen en las últimas horas pero, principalmente, para darle media sanción al proyecto de Super RIGI.

Respecto de este punto, fuentes de la Casa Rosada señalaron a este medio que “es muy poco probable” que haya algún encuentro entre hoy y mañana de la Mesa Política y habrá que esperar a la semana que viene para poder desentrañar cuál será la estrategia del mundo libertario en el Congreso de la Nación.

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Pero a diferencia de lo que sucede en el Senado, el PRO y la UCR están sin plantear una decisión inequívoca y todo apunta a que esperan los movimientos de sus bloques en la Cámara Alta. “No nos dicen nada, no sabemos qué es lo que quieren hacer”, señaló una alta fuente del bloque amarillo respecto de sus pares libertarios. “Quieren hacer caer la sesión del 23 -que pidió la oposición- y llamar a otra el 24 de este mes. No se entiende qué quieren hacer”, agregó en un tono bastante molesto sobre las idas y vueltas libertarias.

Martín Menem y Cristian Ritondo

Todo apunta a que los diputados de estos bloques van a esperar los movimientos de sus pares en el Senado y, a partir de esto, hacer sus movimientos en Diputados.

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“El gran problema lo tiene el PRO. Salió fuerte (el partido que es Mauricio Macri) pero acá -Diputados- hay un acuerdo que incluye a Diego Santilli -dirigente del PRO y ministro del Interior de la Nación-. Entonces lo del Senado (que sí controla Macri) le resuelve poder decir que no dan quórum en Diputados total Senado lo va a resolver”, explicó un diputado opositor que quiere avanzar con la moción de censura contra Adorni.

“El clima es de avanzar porque además lo haríamos antes que el Senado y el que no dé quórum acá tendrá que explicar por qué su bloque sí lo hace en el Senado”, agregó. “Vamos a ver cuál es el recibimiento que tiene en Rosario -en el acto por el Día de la Bandera el próximo sábado- quizás eso hace que alguno cambie de opinión y entre al recinto".

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Además, en las últimas horas surgió un nuevo inconveniente para Adorni que podría implicar que tenga que ir dos semanas seguidas al Congreso de la Nación pero no para observar desde los balcones la aprobación de una ley sino para ir al recinto y ser interpelado.

El Senado ya definió que en la próxima sesión se habilitará el pedido del peronismo para votar el llamado a interpelación y, en esa misma sesión, una votación de moción de censura si el recinto lo cree necesario. En Diputados se buscaba emplazar a las comisiones a tratar los proyectos de ley en una única reunión, dictaminar, e ir al recinto para votarlo y así establecer la fecha de una interpelación.

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Sin embargo, algunos diputados consultaron a constitucionalistas quienes les señalaron que la interpelación y moción de censura es una facultad constitucional de las cámaras que es operativa. “En principio no precisaría del trámite parlamentario ordinario. Si juntas los 129 abrís el recinto y votás directamente. Es decir, no va lo del emplazamiento, es más breve el procedimiento.”

Esto fue refrendado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien le dijo a Infobae que la interpelación para una moción de censura “no pertenece al trámite parlamentario, es una atribución en términos de evaluar la responsabilidad política. Si van al recinto y se aprueba, Adorni tiene que concurrir a la interpelación a efectos de evaluar si el Congreso mantiene o no la confianza política en él”.

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El oficialismo no mueve, los aliados en Diputados observan el clima y miran a sus pares en el Senado. La oposición busca confirmar el modelo de tratamiento: si tiene que ir a una Comisión o la aplicación del art. 101 de la Constitución, al no ser un trámite parlamentario sobre una ley, es necesario pasar por las comisiones o no.