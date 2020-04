Allí el relato se hace más duro, porque uno viaja con la mente y aunque es imposible, trata de imaginarse esa situación extrema: “En los últimos días, cerca del 10 de junio, había un combate feroz de madrugada y en un momento vino un soldado: ‘De Felippe: Dice el capitán que vayas para allá’. Todas las noches me mandaba a llamar porque yo era apuntador de ametralladora y cuando notaban que había helicópteros o algo del enemigo, me avisaban. Muchas veces iba, no veía nada y me volvía. Pero en ese momento ya llevábamos varias noches seguidas en las cuales el bombardeo empezaba tipo 11 o 12 y se extendía durante la madrugada. Para esa época estábamos en la casamata sobre el nivel del mar, que era bastante cómoda y donde podíamos tener los fusiles y ametralladoras colgados de las paredes. Era de chapa, recubierto de pasto y cada vez que arrancaban los bombardeos, temblaba todo. Estábamos sentados con Leal, cuando vino el soldado. Agarré la ametralladora y salí, girando hacia la derecha. Empecé a trotar despacito y a los 15 metros cayó un explosión tremenda, cuya onda expansiva me tiró para adelante y caí en el piso. Miré para atrás y observé cómo nuestra casamata había volado por el aire. El Negro Leal estaba cinco metros detrás de mí y por suerte bien. Nos levantamos y seguimos hasta ver al capitán, cuyo llamado me salvó la vida. La pura realidad es que no me tenía que tocar. No tenía que ser…”