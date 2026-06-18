Sociedad

Una pareja de jubilados murió en un violento choque frontal entre un auto y un camión sobre la Ruta 12

Enzo Londero, reconocido médico de una localidad de Misiones, y su esposa, Olga María Rosch, fallecieron en el acto. Los ocupantes del otro vehículo resultaron heridos

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La Justicia investiga las causas por las que el auto perdió el control, invadió el carril contrario e impactó contra un camión Mercedes Benz
La Justicia investiga las causas por las que el auto perdió el control, invadió el carril contrario e impactó contra un camión Mercedes Benz

Dos personas murieron al mediodía tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389, en jurisdicción de Loreto, provincia de Misiones. El vehículo menor perdió el control, cruzó al carril contrario e impactó de frente contra un camión Mercedes Benz que circulaba en sentido opuesto. Ambos ocupantes del auto fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como el médico Enzo Londero, de 86 años, y su esposa, Olga María Rosch, de 76, vecinos de Eldorado. El matrimonio viajaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido Loreto–Posadas cuando, por causas que la Justicia aún investiga, el rodado se despistó e invadió el carril contrario. El camión, perteneciente a una empresa comercial, circulaba desde San Ignacio hacia Loreto en el momento de la colisión.

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Los ocupantes del camión resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al Hospital de San Ignacio para su evaluación médica. Las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores involucrados arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos, de acuerdo con lo publicado por Elonce. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Misiones, personal de la División Policía Científica y bomberos, quienes preservaron la escena y ordenaron el tránsito.

Enzo Londero, médico de Eldorado, y su esposa Olga María Rosch murieron en el acto tras el despiste del Toyota Corolla
Enzo Londero, médico de Eldorado, y su esposa Olga María Rosch murieron en el acto tras el despiste del Toyota Corolla

Por disposición judicial, se tomaron declaraciones testimoniales a los sobrevivientes del camión y se dispuso la confección de las actas de defunción. Las pericias técnicas en curso buscan reconstruir con precisión la secuencia de eventos que derivó en el fatal siniestro.

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La noticia golpeó con fuerza a Eldorado, ciudad donde Londero había dedicado gran parte de su vida al ejercicio de la medicina y al fortalecimiento del sistema de salud privado del norte provincial. Durante décadas, estuvo al frente del Sanatorio Buddenberg (institución que fundó), una de las instituciones médicas de mayor peso en la región.

Tras conocerse el fallecimiento, el sanatorio emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar por la pérdida de quien consideraron una figura fundamental en la historia de la institución”. El establecimiento anunció además que permanecería cerrado durante toda la jornada del jueves en señal de duelo.

El Sanatorio Buddenberg de Eldorado expresó su pesar por la muerte de Enzo Londero y cerró durante el jueves en señal de duelo
El Sanatorio Buddenberg de Eldorado expresó su pesar por la muerte de Enzo Londero y cerró durante el jueves en señal de duelo

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde pacientes, colegas e instituciones de la ciudad dejaron mensajes de despedida. “Me animo a decir no hay palabras para aliviar un momento así, sólo que su familia, afectos y colegas sean alcanzados con un abrazo que sostiene y contiene”, escribió una paciente de Londero, según consignó Elonce.

La investigación judicial sobre las causas del despiste continúa abierta, con las pericias técnicas y los testimonios recolectados como principales elementos del expediente.

Un colectivo de larga distancia chocó contra un camión en una ruta de Salta

Un choque entre un colectivo de larga distancia y un camión dejó al menos 24 heridos y un muerto en la madrugada del pasado miércoles sobre la Ruta Nacional 9, en la intersección con la 34, a la altura del kilómetro 1522, entre las localidades salteñas de Metán y Güemes.

El siniestro se registró cerca de las 4:30 cuando el micro de la empresa 20 de Junio, que cubría el trayecto Mendoza-Jujuy, golpeó la parte trasera de un camión de Transporte Victoria que llevaba un cargamento de carbón. Las primeras informaciones de medios locales indican que ambas unidades circulaban en el mismo sentido al momento del impacto.

Otro accidente en la Ruta Nacional 9 de Salta dejó un muerto y al menos 24 heridos tras la colisión entre un colectivo y un camión

La magnitud del golpe dejó a varias personas atrapadas dentro del colectivo, entre ellas uno de los conductores, que debió ser extraído entre los hierros por los equipos de emergencia. Los dos vehículos sufrieron daños estructurales de importancia.

De los 24 trasladados, al menos una mujer presentó fractura de pierna, en tanto el resto tuvo lesiones de menor gravedad. Todos fueron derivados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes, donde quedaron bajo control médico, según informó el portal Las 24 Horas de Jujuy. No se difundieron datos oficiales sobre el estado actualizado de cada paciente.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de bomberos voluntarios General Belgrano de Güemes, gendarmes, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia. La ruta nacional 9/34 estuvo cortada durante varias horas mientras los rescatistas liberaban a los ocupantes atrapados y los peritos realizaban las tareas de rigor.

Peritos de Criminalística trabajan en la reconstrucción de la mecánica del accidente para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso. Las causas del choque aún son materia de investigación y se aguardan novedades sobre la evolución de los lesionados.

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