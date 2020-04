Fue un grave error intentar recuperarlas para después negociarlas. Incluso se buscó que la ocupación fuera incruenta y la permanencia de una reducida guarnición. No se analizó la situación internacional de la Guerra Fría, por la cual Estados Unidos no aceptaría que un miembro de la OTAN y su aliado permanente fuera obligado a un arreglo por la fuerza de las armas. No se evaluó que era un país poseedor de armas nucleares que, en la práctica, fueron llevadas al Atlántico Sur. A su vez, la historia británica permitía suponer una reacción militar efectiva. La determinación de Galtieri en lograr su objetivo fue tal, que el 1° de abril no aceptó una gestión del presidente norteamericano Ronald Reagan que le ofreció su mediación para evitar una acción bélica, subrayando que el Reino Unido la consideraría un casus belli.