Honduras

Honduras ya registra más muertes por accidentes viales en 2026 que en todo 2025, alerta la SIAT

Autoridades de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) informaron que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 945 fallecidos, superando en 40 víctimas la cifra total registrada durante todo el año anterior

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El Congreso Nacional decidió aplazar la discusión del proyecto. (FOTO: La Prensa)
El Congreso Nacional decidió aplazar la discusión del proyecto. (FOTO: La Prensa)

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) confirmó que Honduras ya superó la cifra total de fallecidos por accidentes viales registrada durante todo el año 2025.

El subcomisario Yeris Espinoza, subdirector de la SIAT, informó que hasta la fecha se contabilizan 945 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en diferentes regiones del territorio nacional.

La cifra representa un aumento de 40 víctimas en comparación con el cierre de 2025, año en el que se registraron 905 muertes relacionadas con percances viales.

El funcionario señaló que el comportamiento de los accidentes durante el presente año refleja una tendencia preocupante, no solo por el incremento de víctimas mortales, sino también por el aumento en la cantidad de hechos registrados en las carreteras y calles del país.

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Según los datos oficiales, durante todo el año pasado se contabilizaron mil 486 accidentes de tránsito, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran mil 587 incidentes viales, superando ampliamente la cifra acumulada en el mismo período del año anterior.

Las reformas energéticas forman parte del plan de rescate de la ENEE. (FOTO: Ministerio Público)
Las reformas energéticas forman parte del plan de rescate de la ENEE. (FOTO: Ministerio Público)

Las estadísticas evidencian que los accidentes de tránsito continúan representando uno de los principales problemas de seguridad vial y salud pública en Honduras, donde diariamente se reportan víctimas fatales producto de colisiones, atropellamientos, volcamientos y otros percances.

Espinoza explicó que el exceso de velocidad, la imprudencia al volante, las distracciones durante la conducción y el irrespeto a las señales de tránsito continúan siendo algunas de las principales causas detrás de los accidentes registrados en el país.

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La situación ha cobrado especial relevancia durante los últimos días tras varios accidentes de alto impacto ocurridos en diferentes sectores de Honduras, incluyendo la tragedia registrada en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, donde siete miembros de la Policía Nacional perdieron la vida luego de una colisión entre una rastra y un autobús institucional.

De acuerdo con organismos especializados, los accidentes viales se han convertido en una de las principales causas de muerte por causas externas tanto en Honduras como en el resto del mundo.

Estados Unidos considera clave la modernización del sector eléctrico hondureño. (FOTO: La Tribuna)
Estados Unidos considera clave la modernización del sector eléctrico hondureño. (FOTO: La Tribuna)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica los accidentes de tránsito entre las principales causas de mortalidad a nivel global, especialmente entre jóvenes y personas en edad productiva.

En el caso hondureño, la problemática adquiere una dimensión aún mayor debido a que los accidentes viales representan la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.

El Departamento de Estado destacó las oportunidades de inversión que generaría la reforma. (FOTO: El Heraldo)
El Departamento de Estado destacó las oportunidades de inversión que generaría la reforma. (FOTO: El Heraldo)

La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito ha catalogado la situación como una verdadera epidemia nacional debido a la cantidad de personas fallecidas y lesionadas que dejan estos hechos cada año.

Especialistas consideran que además de fortalecer los operativos de control y vigilancia, es necesario impulsar campañas permanentes de educación vial, mejorar la señalización de carreteras y promover una mayor cultura de prevención entre conductores y peatones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo efectos del alcohol, utilizar dispositivos de seguridad y mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas.

Mientras tanto, la SIAT continuará monitoreando el comportamiento de la accidentalidad vial en el país con el objetivo de implementar medidas que permitan reducir las cifras y evitar que más familias hondureñas se vean afectadas por este tipo de tragedias.

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