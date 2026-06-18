La Libertad Avanza quiere afianzar el “voto joven” y busca bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

Sebastián Pareja, presidente del partido provincial de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves la presentación de un proyecto para bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses, con lo que busca desmantelar una restricción que lleva vigente desde 1889 y pretende equipararla con el requisito que se les pide a quienes aspiren a ser candidatos a legisladores porteños, por citar un caso.

La iniciativa se presentó este jueves en el marco de la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro que encabezó el presidente del partido provincial, Sebastián Pareja, en la nueva sede partidaria provincial junto a dirigentes provinciales, referentes nacionales de juventud y militantes de distintos distritos de la Provincia. El diputado provincial Pablo Morillo, autor del proyecto, integró el acto junto al coordinador de la Juventud LLA PBA, Sebastián Acuña; la referente de Juventud LLA Nacional, Rocío Gómez; y la concejal de Luján Flor Prince, entre otros.

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Fuentes partidarias marcaron a Infobae que se busca equiparar las condiciones etarias para ser electo concejal a los 18 años al igual que sucede con el caso de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. “No tiene sentido que la condición sea igual al de un diputado nacional, pueden haber cuadros superadores de menor rango de edad”, afirman.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja“, afirmó Pareja, según un comunicado oficial al que accedió este medio.

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Con esta modificación, desde la estructura partidaria buscan que haya más militantes de la juventud libertaria en las listas. Incluso adelantan que, de ser aprobada en el plano legislativo bonaerense, podrían haber figuras de menos de 25 años encabezando listas distritales. El anuncio también puede interpretarse como una búsqueda de interpelar al “voto joven” de cara al año próximo, así como de una generación de incentivos para la militancia que está desarrollando el partido a través de diferentes agrupaciones en los diferentes municipios de la provincia.

Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

La norma que se busca modificar data del Código de Procedimientos bonaerense de 1889 y fue incorporada a la estructura institucional de los concejos deliberantes sin mayores revisiones durante más de un siglo. No se trata, además, de un debate sin antecedentes legislativos. En 2013, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.523, que ordenaba reducir la edad mínima para ser concejal a 21 años y convocaba a un plebiscito para reformar la Constitución provincial en ese sentido. Más de diez años después, ese proceso nunca se concretó.

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La propuesta de La Libertad Avanza retoma esa discusión y la lleva más lejos: en lugar de 21 años, plantea directamente los 18. Desde la filial bonaerense de LLA subrayaron que la representación municipal “no puede quedar atada a una restricción que excluye a jóvenes que ya coordinan equipos, impulsan actividades territoriales y forman parte activa de la vida pública de sus distritos”. El proyecto, según sus impulsores, no apunta a garantizar cargos ni a crear privilegios, sino a “ampliar los derechos políticos” y permitir que los vecinos puedan elegir libremente a candidatos jóvenes si los consideran capacitados para representarlos.

“Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos", sostuvo Pareja durante la jornada.

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El encuentro realizado este jueves también sirvió para visibilizar el crecimiento territorial de la juventud libertaria en la Provincia: el espacio cuenta con jóvenes organizados en los 135 municipios bonaerenses, además de concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y equipos técnicos. “Durante años la política habló en nombre de los jóvenes, pero pocas veces les abrió verdaderamente las puertas. En La Libertad Avanza creemos que el mérito, las ideas y el compromiso valen más que una restricción arbitraria de edad”, señalaron desde el espacio.

La jornada tuvo como eje la participación juvenil y al debate de temáticas vinculadas a esa agenda de cara a la plataforma que los equipos técnicos del partido están preparando para presentar a fin de año de cara a los comicios del 2027. Esta se va a producir luego de la deliberación global de 21 mesas de trabajo que ya se reunieron en otros eventos, como los realizados en la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).

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