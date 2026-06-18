EN VIVO: la selección argentina se entrena a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

¡Comienza el entrenamiento: Nicolás Tagliafico dice presente!
Salen los primeros futbolistas a la cancha y se destaca la presencia del lateral, que permanece a la par de sus compañeros bajo la atenta mirada de Scaloni y sus diferentes colaboradores Pablo Aimar, Walter Samuel y Matías Manna.
Salió Lionel Scaloni a la cancha
El entrenador de la Selección se metió al campo de juego y restan minutos para el inicio de la práctica.
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La sensacional labor de Lionel Messi con sus tres goles ante Argelia demostró que sus 38 años son únicamente un número porque demuestra un talento inagotable en la recta final de su carrera profesional, y la selección argentina disfruta de su habilidad con la pelota día a día. El triplete en la primera jornada del Mundial 2026 lo catapultó como el máximo artillero de la historia en Copas del Mundo junto a Miroslav Klose y provocó un sinfín de elogios por parte de sus propios colegas.
La expectativa crece en Dallas ante el inminente partido entre la Selección Argentina y Austria en el estadio AT&T del próximo lunes 22 de junio, donde Lionel Messi se encuentra frente a la posibilidad de romper tres de las marcas más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. A seis días de haber igualado a Miroslav Klose y a Roberto Rivelino tras su triplete frente a Argelia, el capitán argentino busca quedar en solitario como máximo goleador, jugador con más triunfos y artillero de larga distancia del certamen.
Un video del periodista colombiano Esteban Jaramillo se viralizó en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026, presentando una mirada sobre las características que, según su visión, distinguen a los argentinos y los convierten en campeones. La pieza, de casi dos minutos, fue publicada en su canal de Youtube días antes del partido en el que la selección dirigida por Lionel Scaloni goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, con tres tantos de Lionel Messi, resultado que marcó el inicio del camino albiceleste en su defensa del título en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del entrenamiento de la selección argentina con vistas al encuentro de este martes contra Argelia!