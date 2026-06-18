EN VIVO: la selección argentina se entrena a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial El video, publicado antes del debut de la selección en la Copa del Mundo, repasa los rasgos que según el periodista colombiano Esteban Jaramillo definen a los albicelestes

¿Qué tienen los argentinos?“: el análisis de un periodista colombiano que se hizo viral durante el Mundial 2026

Un video del periodista colombiano Esteban Jaramillo se viralizó en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026, presentando una mirada sobre las características que, según su visión, distinguen a los argentinos y los convierten en campeones. La pieza, de casi dos minutos, fue publicada en su canal de Youtube días antes del partido en el que la selección dirigida por Lionel Scaloni goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, con tres tantos de Lionel Messi, resultado que marcó el inicio del camino albiceleste en su defensa del título en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.