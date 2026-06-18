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EN VIVO: la selección argentina se entrena a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni continúa su puesta a punto para el segundo duelo en el Grupo J

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22:59 hsHoy

¡Comienza el entrenamiento: Nicolás Tagliafico dice presente!

Salen los primeros futbolistas a la cancha y se destaca la presencia del lateral, que permanece a la par de sus compañeros bajo la atenta mirada de Scaloni y sus diferentes colaboradores Pablo Aimar, Walter Samuel y Matías Manna.

22:54 hsHoy

Salió Lionel Scaloni a la cancha

El entrenador de la Selección se metió al campo de juego y restan minutos para el inicio de la práctica.

22:48 hsHoy

Así están las posiciones del Grupo J en el Mundial 2026

22:36 hsHoy

Reviví los tres goles de Messi ante Argelia: el resumen completo del partido

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0
22:26 hsHoy

El comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, padre de Lionel

comunicado padre de Messi
22:20 hsHoy

La leyenda del fútbol que se “quitó el sombrero” con Messi tras sus goles ante Argelia: por qué “sigue siendo el mejor del mundo”

Clarence Seedorf aseguró que no existe ninguna estrategia para detener al 10 después de su triplete en el debut de Argentina en el Mundial

El ex Real Madrid destacó la actuación de la Pulga contra Argelia

La sensacional labor de Lionel Messi con sus tres goles ante Argelia demostró que sus 38 años son únicamente un número porque demuestra un talento inagotable en la recta final de su carrera profesional, y la selección argentina disfruta de su habilidad con la pelota día a día. El triplete en la primera jornada del Mundial 2026 lo catapultó como el máximo artillero de la historia en Copas del Mundo junto a Miroslav Klose y provocó un sinfín de elogios por parte de sus propios colegas.

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22:11 hsHoy

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

El astro argentino podría agigantar su historia dentro de la máxima cita internacional con un triunfo ante el conjunto europeo: qué necesita para lograrlo

Lionel Messi viene de marcar un hat trick en su estreno mundialista (AP)
Lionel Messi viene de marcar un hat trick en su estreno mundialista (AP)

La expectativa crece en Dallas ante el inminente partido entre la Selección Argentina y Austria en el estadio AT&T del próximo lunes 22 de junio, donde Lionel Messi se encuentra frente a la posibilidad de romper tres de las marcas más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. A seis días de haber igualado a Miroslav Klose y a Roberto Rivelino tras su triplete frente a Argelia, el capitán argentino busca quedar en solitario como máximo goleador, jugador con más triunfos y artillero de larga distancia del certamen.

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22:03 hsHoy

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

El video, publicado antes del debut de la selección en la Copa del Mundo, repasa los rasgos que según el periodista colombiano Esteban Jaramillo definen a los albicelestes

¿Qué tienen los argentinos?“: el análisis de un periodista colombiano que se hizo viral durante el Mundial 2026

Un video del periodista colombiano Esteban Jaramillo se viralizó en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026, presentando una mirada sobre las características que, según su visión, distinguen a los argentinos y los convierten en campeones. La pieza, de casi dos minutos, fue publicada en su canal de Youtube días antes del partido en el que la selección dirigida por Lionel Scaloni goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, con tres tantos de Lionel Messi, resultado que marcó el inicio del camino albiceleste en su defensa del título en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

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21:56 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del entrenamiento de la selección argentina con vistas al encuentro de este martes contra Argelia!

La Selección vuelve a entrenarse en Kansas City (Crédito: Reuters/Denny Medley)
La Selección vuelve a entrenarse en Kansas City (Crédito: Reuters/Denny Medley)

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