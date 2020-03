“Hablamos mucho, prestamos mucha atención a todo y le conté exactamente cuál era el cuadro de situación. Lo que más me sirvió es que me trajo todos los antecedentes de aquella época. Todo lo que se hizo en materia económica, además, para que la economía no se frene. Ese es un tema que debemos cuidar por tantos que viven de sus negocios, los pequeños comerciantes, que no se les arruine la vida a esa gente que tanto esfuerzo hace”, expresó el mandatario.