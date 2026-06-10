Monteoliva marcó distancia con Bullrich en medio de la interna en el Gobierno: “Mi respuesta es al señor Presidente”

Entrevista a Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, en los estudios de Infobae en Vivo

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió a las versiones de tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei dentro del oficialismo y aseguró que, en su rol como integrante del Gabinete, responde directamente al Presidente. Además, habló sobre el operativo organizado para el velorio del Indio Solari y la relación con la provincia de Buenos Aires.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Monteoliva respondió a las versiones de internas en el Ministerio de Seguridad. “Las tensiones, las internas, todo eso de lo que ustedes hablan, a veces es más la conversación que lo que en realidad ocurre”, enfatizó. Ante la consulta sobre su alineación, fue tajante: “En mi caso, yo respondo al señor Presidente. No hay posibilidad humana que como ministra de Seguridad Nacional tenga otro tipo de alineación”.

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Monteoliva sostuvo que el debate interno es propio de cualquier gestión, pero que el rumbo de Seguridad está claro: “Yo no concibo espacios donde no pensemos diferente o donde no tengamos a veces posiciones distintas, pero el norte es el mismo”. Aclaró su vínculo con Patricia Bullrich: “Con Patricia trabajé hace años, he trabajado años, hemos compartido, los equipos técnicos somos los mismos, porque somos el mismo equipo. Le tengo un aprecio y un cariño muy grande a Patricia. Patricia es un actor político clave en el país, pero como ministra mi respuesta es al señor presidente y estoy en total alineación con lo que define el presidente”.

Patricia Bullrich y Karina Milei en permanente tensión

Consultada sobre si percibe el “aire de tensión” entre la mano del presidente y Bullrich, Monteoliva relativizó: “Yo lo que no concibo es que se haga política. Y yo no vengo de la política ni tengo historia en la política, pero no me explico de qué manera se generan definiciones, consensos, acuerdos, si no es en las discusiones. A mí me parecería raro que todo el mundo pensara igual o creyera igual, sería como sospechoso”.

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Sobre el video viralizado de Patricia Bullrich, Monteoliva optó por eludir la polémica: “El equipo de comunicación de Patricia son muy ingeniosos. Patricia tiene otras cosas para comunicar como actor político”. Ante la pregunta sobre la presentación de su declaración jurada, aclaró: “No, todavía no presenté porque el plazo es hasta el 31 de julio. No tengo ningún inconveniente en hacerlo”.

Otro de los temas abordados fue el operativo desplegado durante el velorio del Indio Solari. La ministra explicó que, tras conocerse la muerte del músico, algunos diputados solicitaron que la despedida se realizara en el Congreso, pero el Ministerio de Seguridad desaconsejó esa alternativa por cuestiones técnicas.

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Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, en los estudios de Infobae en Vivo

“Hicimos una consulta técnica rápida y dimensionamos una posible asistencia de 400 mil personas. Para ese escenario, en un lugar eminentemente urbano como el Congreso o la Casa Rosada, no estaban garantizadas las condiciones de seguridad”, explicó.

Según detalló, el Gobierno propuso como alternativa el predio de Tecnópolis por sus condiciones de acceso y por la posibilidad de organizar un operativo de gran escala. “La última palabra la tiene la familia en casos como este. Nosotros podemos proponer lugares, pero después tenemos que acompañar la decisión que se tome”, indicó.

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Monteoliva también defendió el trabajo conjunto realizado con el gobierno bonaerense y rechazó las lecturas políticas sobre el despliegue. “No ideologizo nada ni politizo una situación como esa. Cuando algo está bien hecho hay que decir que está bien hecho”, sostuvo.

En ese sentido, calificó el procedimiento como “un operativo bien planteado” y aseguró que existió una coordinación permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Había más de 1.500 policías. Es imposible hacer un operativo de esas características sin policías”, concluyó.

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