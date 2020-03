Por la tarde, después de firmar el DNU, el Presidente se reunió con los gobernadores de Tucumán, Chaco y Santiago del Estero. Y habló con al menos media docena más de ellos para coordinar acciones. También tuvo un intercambio telefónico con Gerardo Morales, que al mediodía sorprendió con la suspensión de clases en Jujuy por dos semanas, una iniciativa que no cayó bien en la Casa Rosada, 24 horas antes del encuentro que el ministro Nicolás Trotta tendrá este viernes con sus colegas provinciales. El Gobierno no pretende, por ahora, imitar la decisión jujeña. Pero no lo descartan a futuro.