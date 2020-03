Entonces Fernández de Kirchner se enojó, le dijo que no era una cuestión de privilegio sino una respuesta a Fernández Sagasti lo que no está permitido por reglamento. Giaccoppo insistió con sentirse aludida y la Vicepresidenta alzó la voz para remarcarle que eso deberá discutirse en comisión. Entonces pidió que se cortara el audio a los senadores para recordar que fue senadora y que se adaptó en el pasado al reglamento y que lo aplicaría hoy. “ Va a ser interminable porque sino va a responderle la senadora Sagasti o la senadora Sacnun, pasa a comisión ”, rebatió a Giaccoppo a quien no le dio más la palabra mientras protestaba otra vez el senador formoseño Naidenoff.