La UCR no descartó una nueva alianza opositora en 2027: “Es una opción”

Leonel Chiarella afirmó que la UCR busca fortalecer su estructura territorial y construir una propuesta propia de cara a 2026.

Con una mirada crítica sobre el rumbo del Gobierno, el joven presidente de la UCR, Leonel Chiarella, aseguró que desde el partido centenario “vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta” electoral en 2027 y no descartó reeditar una coalición opositora a la gestión de Javier Milei como lo fue Juntos por el Cambio.

Durante el intercambio en el estudio de Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Chiarella dejó de manifiesto que la UCR está en una nueva etapa y que “la fortaleza del partido está en la representación federal” y que “encarna valores”, donde “cada región y cada gobernador están en la mesa nacional” de la organización.

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“Más de quinientos intendentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cinco gobernadores”, deslizó, al mencionar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). “Eso muestra la fortaleza que tiene el partido a nivel territorial”, sostuvo.

El radicalismo, según Chiarella, busca consolidarse como alternativa con gestión al modelo de La Libertad Avanza (LLA): “Invertimos en infraestructura, invertimos en educación, en salud pública. Los gobiernos del radicalismo tenemos superávit, tenemos equilibrio fiscal y además resultados concretos”.

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Consultado sobre la estrategia electoral, Chiarella subrayó: “Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta. Porque tenemos para contarle a la Argentina todo lo que hacemos, y ya no desde las ideas, sino desde la gestión cotidiana”. Sin embargo, reconoció que hay debates internos sobre posibles alianzas y candidaturas. “Hablar hoy de candidaturas, cuando falta más de un año, es prematuro”, dijo, sobre un posible candidato presidencial de la UCR. También afirmó que hay coincidencia entre los gobernadores radicales sobre la necesidad de fortalecer la estructura partidaria antes de definir nombres.

De izquierda a derecha: Felipe Michlig, Leonel Chiarella y Maximiliano Pullaro, en un evento partidario

Sobre la proyección para 2027 y las posibles alianzas electorales, el dirigente dejó abierta la puerta a una reedición de Juntos por el Cambio, al reconocer que “es una opción”, pero puso el énfasis en los acuerdos programáticos: “Discutamos la agenda. ¿Qué es lo que queremos para Argentina? La minería y el campo generan dólares. La clave es a dónde invertimos esos dólares”. “Valoramos los logros en materia económica, pero creemos que el superávit solo no alcanza si no se invierte en lo humano, en educación y en salud pública”, deslizó.

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También se refirió al rol del expresidente Mauricio Macri, sobre quien dijo que lo ve con “afán de recorrer y de fortalecer el PRO“, pero evitó una definición más clara sobre un posible acuerdo. ”Nosotros estamos con el afán de fortalecer el radicalismo, y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy", insistió.

Chiarella asumió el liderazgo partidario en diciembre pasado, en un contexto de reconfiguración política tras la salida de Martín Lousteau. “Tengo el enorme orgullo de ser el presidente más joven de la historia del partido”, dijo el dirigente de 37 años. En ese marco, el intendente de Venado Tuerto marcó como punto de desacuerdo con el Gobierno las críticas en torno a la transparencia y la corrupción que rondan en el gabinete nacional. Y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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“La gente está cansada de la corrupción. La honestidad no se pregona, se demuestra. Si no tenés nada que esconder, no te metas en la inocencia fiscal. Presentá la declaración jurada y decís: ‘Che, estos son mis bienes’”, sostuvo en diálogo con Infobae en vivo.

En cuanto a los desafíos actuales, Chiarella remarcó que “Argentina tiene dos grandes problemas” y son “la corrupción como una cuestión estructural y el narcotráfico”. Puso como ejemplo el impacto de la gestión de Pullaro en Santa Fe: “Bajó los índices de violencia y de homicidios como nunca antes se había visto en la provincia”.

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“Cuando no robás, los recursos te alcanzan para poder llevar adelante los planes de obra pública. Cuando sos honesto y eficiente, los resultados existen”, expresó el dirigente de la UCR. “Representamos un modelo de un Estado eficiente y humano”, definió.

El dirigente radical valoró la baja de la inflación del gobierno de Javier Milei, pero advirtió que el superávit sin inversión en infraestructura, educación y salud pública no alcanza

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