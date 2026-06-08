Política

La historia detrás del velorio del Indio Solari: el llamado de Cristina Kirchner, el rechazo político y la decisión final

El escritor y biógrafo del músico, Marcelo Figueras, reconstruyó las horas frenéticas que precedieron a la multitudinaria despedida pública en el Estadio Gatica de Villa Domínico

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Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
Enterado de la noticia del fallecimiento del Indio Solario, el diputado Máximo Kirchner se acercó hasta su casa de Parque Leloir (Fotografía: RSFotos)

La despedida pública de Carlos “Indio” Solari en Villa Domínico estuvo precedida por una intensa jornada de negociaciones, llamados políticos y búsqueda de un espacio capaz de recibir a miles de seguidores. Así lo reveló el escritor y biógrafo del músico, Marcelo Figueras, quien reconstruyó las horas decisivas que desembocaron en la elección del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, como escenario del último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según relató Figueras, uno de los protagonistas centrales de la organización fue Máximo Kirchner, quien llegó a la residencia de Parque Leloir donde se encontraba la familia de Solari y participó activamente de todas las gestiones para garantizar una despedida masiva.

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“El Indio estuvo con nosotros cuando estábamos más abajo”, recordó Máximo durante la jornada, evocando el apoyo que el músico había brindado a la familia Kirchner en momentos difíciles. Incluso contó que Solari los había llamado cuando la Justicia había inhibido sus bienes para ofrecer ayuda económica.

Velorio del Indio Solari
Los restos del Indio Solario fueron velados este domingo en el Estadio Gatica, de Villa Domínico (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

La primera opción que surgió para el homenaje fue el Congreso de la Nación. La propuesta fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, quien habló con Virginia, integrante del entorno familiar del músico. La expresidenta consideraba que el lugar era el más adecuado tanto por su valor simbólico como por cuestiones logísticas.

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“El mejor lugar para la despedida pública era el Congreso”, sostuvo Cristina, según reconstruyó Figueras. Argumentó que allí “se ha despedido a grandes de verdad” y destacó que el edificio cuenta con una explanada abierta y accesos que facilitan la circulación de grandes cantidades de personas.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Durante horas se desarrollaron negociaciones con las autoridades nacionales, pero finalmente el Gobierno rechazó la posibilidad. Según el escritor, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje en redes sociales justificando la negativa por razones de seguridad.

Ante esa situación, comenzaron a analizarse otras alternativas. Sobre la mesa aparecieron opciones como los estadios de Boca, Racing y Huracán, además de la Ciudad Universitaria y el Hipódromo de La Plata.

Velorio del Indio Solari
Los fans del Indio Solari dejaron sus ofrendas alrededor del ataúd (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

“Con él barajamos todas las posibilidades”, escribió Figueras en referencia a Máximo Kirchner. Finalmente, la decisión fue realizar la despedida en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico.

La participación de Kirchner fue determinante. De acuerdo con el relato, asumió personalmente las negociaciones y mantuvo varias conversaciones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar el operativo. “Habló no menos de tres veces con Axel”, señaló Figueras, destacando que ambos no mantenían contacto desde hacía varios meses.

Cuando la organización ya estaba encaminada, desde el Gobierno nacional intentaron retomar el contacto y ofrecieron otras alternativas, entre ellas Tecnópolis. Sin embargo, para entonces la familia del Indio ya había tomado una decisión.

En medio de la jornada, Máximo Kirchner recordó una enseñanza que le había transmitido Néstor Kirchner tras la muerte de un dirigente político muy querido. Según contó, el expresidente le explicó que llega un momento en que ciertas figuras dejan de pertenecer exclusivamente a su círculo íntimo.

Velorio del Indio Solari
En el momento de mayor concurrencia, la fila para ingresar a despedirse del músico llegó a los 8 kilómetros de extensión (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

“Ahora es de todos”, fue la frase que Néstor le dijo en aquella oportunidad. Para quienes participaron de la organización de la despedida, esa definición también resumía lo que representa el Indio Solari para varias generaciones de argentinos.

En el comunicado final de la familia del artista, publicado tras el final del velorio, se invitó a mantener vivo su recuerdo: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

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