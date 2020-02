Un libro de historia económica recorre como un fantasma los despachos más poderosos de la Casa Rosada: Why no Default? The political economy of sovereign debt (¿Por qué no dejar de pagar?, la política económica de la deuda soberana), es un trabajo académico escrito por Jerome Ross que ha influido en la estrategia que Martín Guzmán presentó a Alberto Fernández para negociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).