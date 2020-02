-Siempre digo algo que me ha dado resultado en la vida: cuando uno está en un lugar, tiene que concentrarse en ese lugar. Cuando me decían “Vas a ser candidata a vice”, nunca dije nada. Y no lo fui. Si hubiera dicho que me gustaba esa candidatura, habrían dicho: “Perdió”. Si estás pensando en el próximo paso, hacés mal la tarea que estás haciendo. Y esta tarea me da mucho orgullo y me voy a dedicar a full a esta construcción. ¿Por qué soy presidenta del PRO si no tengo tradición en el partido? Por mi tarea en el gobierno. Si hacés bien tu tarea, podés pensar en el siguiente paso.