-Una vez Cristina me dijo: “Hay que evitar decir cosas polémicas por más que tengas la razón”. (Se ríe) Fue una enseñanza. Me parece que no fue afortunado decir eso. Aunque tenía un basamento científico fue desvirtuado porque de decir que el Riachuelo tenía avances y que estudios científicos señalaban que se podían empezar a ver en determinado momento algunos peces, se dijo que yo afirmaba que había peces de colores. No me molesta haber sido tergiversado en la opinión que vertí. El tema es más amplio. Tenemos que dejar de contaminar el Riachuelo, es un tema que todos conocemos del fallo de la Corte. El punto clave son las emisiones. Podés limpiarlo pero si seguís emitiendo...