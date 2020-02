Por el lado del “macrismo puro” figuran el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Dirigentes que fueron de peso en el PRO cuando el partido estaba en el Gobierno, como el caso de Marcos Peña o Humberto Schiavoni, no figuran en la lista y tampoco fueron vistos en las reuniones que se vienen realizando en el local de la calle Balcarce.