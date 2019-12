Sin embargo, la disputa se centra en quiénes asumieron en 2017 cuando aún no existía la ley de paridad. Casos como el de Felipe Solá, que consiguió su banca hace dos años cuando compitió por la alianza 1País (Frente Renovador y el GEN). Siguiendo el orden de la boleta, Liliana Schwindt reemplazaría al próximo canciller. Sin embargo, si se tiene en cuenta la paridad, debería asumir un legislador hombre en su lugar. Ante esta situación, Schwindt decidió judicializar el tema solicitando que se respete el corrimiento de la lista, y no la ley que fue sancionada al momento de aquellos comicios aún no existía.