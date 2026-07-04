Política

La UCR pidió a la Corte que se expida por Formosa: “No había nacido Messi y Gildo Insfrán ya estaba en el poder”

El presidente del partido, Leonel Chiarella, viajó a la provincia y solicitó una definición del máximo tribunal sobre la reforma que habilita a un nuevo mandato del gobernador

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La UCR le reclama Formosa a la Corte Suprema por la reelección indefinida de Gildo Insfrán. En el video, aparecen los dirigentes radicales Leonel Chiarella, Piera Fernández y Agostina Villaggi

Aprovechando el clima mundialista, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, realizó una curiosa comparación entre Lionel Messi y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para plantearle a la Corte Suprema de la Nación que se pronuncie sobre la reelección indefinida, en el marco de la causa judicial que tramita en esa jurisdicción.

¿Sabías que el año en que nació Lío Messi, el actual gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, estaba asumiendo como vicegobernador? Eso fue en el año 1987. Desde entonces pasaron once copas. Messi jugó en seis y salió campeón del mundo. Gildo Insfrán fue reelegido en el mismo tiempo ocho veces seguidas", señala el video encabezado por Chiarella, tras llegar a Formosa este viernes para apuntalar la nueva etapa del partido centenario.

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El planteo judicial fue presentado por la legisladora provincial Agostina Villaggi, que asumió como nueva presidenta del radicalismo formoseño. La reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida fue aprobada el año pasado y el expediente quedó en manos del máximo tribunal.

En este marco, Chiarella compartió el mensaje en las redes sociales del partido, en el que aparece junto a la secretaria general, Piera Fernández, y la propia Villaggi. “El año pasado reformaron la Constitución Provincial gracias a un fallo de la UCR que impidió la reelección indefinida. Quisieron hacer una gambeta para que Gildo Insfrán pueda volver a postularse en el 2027. Estamos dando esa pelea nuevamente en la Corte”, afirmaron en la publicación.

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Gildo Insfran y Leo Messi reeleccion indefinida en Formosa
Gildo Insfrán (izquierda) y Leo Messi, de bebé. La UCR volvió a denunciar la hegemonía del actual gobernador de Formosa

En ese material, el jefe partidario puso el foco en el recorrido de la dirigente provincial y en el respaldo político que fue a expresar. “Agostina es legisladora provincial, ella lideró con mucho coraje esta presentación judicial, fue golpeada, atacada por una patota y sin embargo no bajó los brazos, por eso hoy venimos a Formosa para respaldarla”, afirmó.

La agenda del titular del Comité Nacional incluye recorridas por la capital provincial, encuentros con vecinos y reuniones con la Federación Agraria de Formosa y con jóvenes radicales. Por la noche participará del acto de asunción de Villaggi y de Agustín Cantero, como titular de la Juventud Radical de la provincia.

Chiarella llegó a Formosa acompañado por Fernández, el titular de la Organización de Trabajador Radicales, Luis Cerini, y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia.

El dirigente, que también es intendente de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, asumió la conducción nacional de la UCR en diciembre pasado. El partido lo presentó como el presidente más joven de su historia y afirmó que en sus primeros seis meses de gestión recorrió la mitad de las provincias argentinas.

La Formosa que viene es con coraje. Vamos para adelante, radicales”, cerró el video.

El caso de Insfrán en la Corte Suprema

En noviembre de 2025, el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que reconoció la competencia originaria del máximo tribunal para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. La presentación se produjo tras la reforma constitucional provincial que, mediante una cláusula transitoria, habilitó a Insfrán a presentarse para un noveno mandato consecutivo en 2027.

Vota Gildo Insfrán Formosa 2025
La reforma constitucional, aprobada el año pasado, habilitó a Insfrán a presentarse para un noveno mandato consecutivo en 2027

Un año atrás, en diciembre de 2024, la Corte Suprema había resuelto, por unanimidad, que la reelección indefinida del gobernador Insfrán era incompatible con la Constitución Nacional. El tribunal aceptó el amparo presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula que permitía a Insfrán mantenerse en el poder durante tres décadas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y el retirado Juan Carlos Maqueda consideraron que la habilitación de una octava candidatura violaba principios fundamentales de alternancia democrática.

Sin embargo, para sortear ese impedimento, el gobernador Insfrán aprobó el año pasado una reforma constitucional por mayoría, con el objetivo de conseguir un nuevo aval para ser nuevamente candidato y continuar en el poder.

Luego de esa modificación, y tras una nueva presentación judicial, el procurador General Eduardo Casal sostuvo que el caso tiene “estrecha vinculación” con la causa previa en la que la Corte Suprema ya había intervenido y declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, y afirmó que, dadas las circunstancias y la naturaleza federal del conflicto, corresponde que la Corte Suprema ejerza su competencia originaria.

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