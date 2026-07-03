Política

Jorge Ferraresi dejó la intendencia de Avellaneda para concentrarse en la campaña bonaerense de 2027

El jefe comunal se tomó licencia en el municipio y comenzará a recorrer la provincia de Buenos Aires. Dejó al mando a su esposa, la arquitecta Magdalena Sierra. Aliado al gobernador Axel Kicillof, suena como posible candidato

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Axel Kicillof Jorge Ferraresi en Avellaneda
Jorge Ferraresi, junto al gobernador Axel Kicillof

En un movimiento que pone en marcha la carrera electoral en la sucesión de Axel Kicillof, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, resolvió tomarse licencia en el cargo y dejó al mando a su esposa y actual jefa de Gabinete, la arquitecta Magdalena Sierra, que asumió en su reemplazo. El jefe comunal es uno de los nombres que suenan como posible candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, ante la imposibilidad de Kicillof de reelegir.

Ferraresi integra desde el comienzo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del “axelismo” que está en tensión con los sectores alineados con La Cámpora y el kirchnerismo. Era uno de los referentes bonaerenses fieles a Cristina Kirchner en la última década, pero se fue distanciando de la expresidenta ante la lógica de construcción de poder camporista.

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Quien se encargó de informar oficialmente la licencia de Ferraresi fue Sierra, ex senadora bonaerense y ex diputada nacional, su sucesora. La arquitecta manifestó en un mensaje a la comunidad que asume la responsabilidad “con un enorme orgullo” y que su gestión seguirá los lineamientos del jefe comunal.

Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, sostuvo la nueva intendenta.

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Magdalena Sierra asume en la intendencia de Avellaneda
Madgalena Sierra asumió en la intendencia de Avellaneda

La ahora jefa comunal resaltó la trayectoria del dirigente peronista y apoyó su desembarco en la política provincial: “Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Jorge Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”, afirmó Sierra.

En abril, Ferraresi deslizó su voluntad como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. “Hay posibilidad”, declaró Ferraresi, quien remarcó que varios dirigentes comparten el deseo de construir un proyecto colectivo para el futuro de la provincia.

Esa posible postulación de Ferraresi tomó fuerza por el respaldo público que recibió del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, el ex Cámpora que se convirtió en uno de los pilares del proyecto presidencial de Axel Kicillof.

Posteo Madgalena Sierra sobre su asunción como intendenta de Avellaneda
La publicación de Madgalena Sierra

En su desembarco a la nueva función, Sierra agradeció por su lado a los trabajadores municipales por los años de gestión compartida y señaló que el equipo de gobierno será clave en la nueva etapa. “Nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes”, expresó.

En su mensaje, Sierra remarcó que el municipio deberá adaptarse a las nuevas demandas de la comunidad y subrayó la importancia de un Estado local activo: “Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”.

Jorge Ferraresi Movimiento Derecho al Futuro

En otro tramo de su mensaje, Sierra hizo referencia al escenario económico y político nacional, al señalar que “estamos atravesando un contexto nacional difícil”, aunque aseguró que Avellaneda cuenta con “un gran equipo y una gestión local sólida” para sostener las políticas públicas. La intendenta prometió “redoblar los esfuerzos”, poniendo énfasis en “la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”.

Con la asunción de Sierra, Ferraresi deja formalmente la conducción cotidiana del municipio para centrarse en la construcción política del MDF. De esta forma, el exintendente comenzará una agenda de recorridas y actividades con dirigentes e intendentes.

Sin embargo, tendrá en frente a varios competidores internos por el peronismo. En la lista de potenciales precandidatos a la gobernación, aparecen también los nombres del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, la diputada bonaerense y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza, Federico Achával (Pilar) y Julio Alak (La Plata). Entre la actual dirigencia peronista, la única persona que confirmó que quiere ser gobernadora es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

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