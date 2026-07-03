Cambio clave para las elecciones: el Gobierno no descarta una alianza más grande en la Provincia para ganarle al kirchnerismo

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete configuró un movimiento de magnitudes tanto en la política ejecutiva del Gobierno como en la electoral. Si bien los altos mandos del partido libertario siguen con idéntica influencia, el ascenso del exministro del Interior genera aún más expectativa sobre la estrategia que se utilizará para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

En la reunión que tuvo con Javier Milei y Karina Milei el último fin de semana en la Quinta de Olivos, Santilli les reiteró que sus dos principales prioridades de cara al año próximo son lograr la reelección del Presidente y acelerar la gestión política del Gobierno, algo a lo que se le suma la prioridad de lograr la aprobación de la reforma electoral.

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Hábil con las palabras. Santilli les hizo saber que, después de esos dos objetivos, está en segundo plano su intención de ser el candidato de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO para la gobernación bonaerense. Los Milei le tienen reservado ese rol debido a su buen desempeño electoral tanto en 2021 como 2025, así por cómo viene comportándose al interior del oficialismo.

“La verdad es que como candidato cumple con todos los requisitos. Mide bien, tiene buen perfil y supo cómo comportarse con el karinismo, se fue ganando la confianza de todo ese entorno”, afirmaron en la Casa Rosada.

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No es un panorama sencillo el que Santilli tiene por delante. La Jefatura de Gabinete se ha configurado como una verdadera silla eléctrica, ejecutando a tres funcionarios en dos años y medio. Los tres -Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni- eran de altísima estima de Milei en sus respectivos momentos. Pero el timing con el que “el Colo” llega es distinto ya que, a nivel interno, la disputa de poder parece más resuelta que nunca en favor de la hermana presidencial. Así, quienes lo conocen afirman que con cuidar la gestión ya tiene altísimas posibilidades de mantenerse como la principal carta para competir contra el kirchnerismo en la Provincia.

Diego Santilli y, atrás suyo, Lule Menem

En los últimos días circularon versiones acerca de que Santilli habría conseguido desplazar a Sebastián Pareja en la consideración del armado electoral nacional de La Libertad Avanza. Esto es desmentido desde ambas partes.

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“Realmente no vemos ningún cambio. No hay una reconfiguración del mapa bonaerense al interior del oficialismo. Seguís teniendo a Karina Milei como presidenta del partido y a Pareja como su hombre en la Provincia. El único cambio es Santilli como jefe de Gabinete, que sí es importante”, afirman desde el entorno del ministro coordinador.

En tanto, en el karinismo son enfáticos en decir que la connivencia entre Pareja y Santilli debe seguir como siempre y que no son figuras opuestas, sino las dos caras de una misma moneda. “Sebastián es quien está desde el comienzo del armado electoral de La Libertad Avanza. Nunca la cagó, y eso se valora muchísimo. No hay forma que se desprenda de él como se especuló en los últimos días. Todo sigue exactamente igual”, afirman.

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Aunque parece que falta como para hablar de candidatos, los libertarios no descuentan que el peronismo adelante las elecciones bonaerenses. Eso hace que los vínculos entre LLA y el PRO comience a tomar forma de manera casi automática. Operadores libertarios de la Provincia afirman que todavía no hay un candidato, aunque el que está claramente posicionado, tanto por imagen como por preferencia del Presidente, es Santilli.

Sebastián Pareja. (AG La Plata)

En el entorno de Pareja no niegan que él haya pensado en una eventual candidatura, pero sabe que, a priori, en la Quinta de Olivos hay una decisión tomada.

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El presidente provincial de LLA afirma en privado que se entiende con Santilli y que no se han estado pisando los talones. Para evitar cualquier tipo de interpretación de interna, hace meses que puso como condición a su equipo del exministro del Interior fuera invitado a todos los eventos partidarios en la Provincia.

En el último año, Pareja desarrolló una estructura propia que quiere seguir profundizando en diferentes ámbitos. Tiene su militancia a través de La Púrpura, que realizó eventos en diferentes secciones de la provincia; su agrupación universitaria denominada Crear + Libertad, que está bajo la órbita de Universitarios Por la Libertad (UPL); y una usina de dirigentes denominada Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). Con esta última prevé terminar para fin de año una suerte de guía de propuestas para ser presentadas el año próximo en la contienda electoral. También habrá una novedad para agosto, donde busca realizar una edición internacional de lo que denominó Foro Alberdiano. Esto será un “retiro” con dirigentes libertarios bonaerenses, de otras provincias y de partidos conservadores de diferentes países para debatir políticas públicas.

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La consideración que Santilli tiene con la cúpula del Gobierno y la que Pareja tiene como armador provincial parecen no estar en discusión. Lo que sí podría ser materia de debate es la estrategia en materia de alianzas de cara a la contienda electoral.

En el PRO creen que hay que evitar cualquier tipo de dispersión en la oferta. “Cada voto cuenta. La evidencia empírica te demuestra que cuando más junto vas, más posibilidades tenés de ganarle al peronismo en la Provincia”, afirman.

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En ese sentido, creen necesario tener conversaciones con la UCR bonaerense, que comanda políticamente el senador Maximiliano Abad, con quien Santilli y Lule Menem tienen diálogo por las negociaciones que ellos buscan comandar por las reformas de Milei. Creen que a eso se le deben sumar algunos partidos vecinalistas, según el distrito.

“No hay opción de ir separados si queremos vencer al kirchnerismo. Todas las fuerzas que quieran el cambio, que quieran dejar atrás el abandono de Kicillof, tenemos que ir juntos. Eso incluye al PRO, a la Libertad Avanza, al radicalismo y a todo espacio que comparta ese objetivo y visión de cambio. Tenemos que aprender de 2023 donde Kicillof reeligió porque las fuerzas del cambio fueron separadas. Ese error no lo podemos volver a cometer. Necesitamos un frente lo más amplio posible”, opinó ante Infobae una fuente de peso del PRO bonaerense.

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Esto es algo que no descartan en la cúpula del partido. Si bien el parejismo no ha tomado una posición contundente por el momento, entienden que el oficialismo bonaerense hará todo lo posible para mantener el bastión de la provincia de Buenos Aires. “Nuestra tarea es la de conducir el proceso electoral que lleve el proyecto de Javier Milei a la Gobernación. Estamos trabajando, analizando las estrategias y conversando con todos los actores políticos para entender su predisposición a ser parte de nuestra propuesta”, afirman voceros oficiales del espacio.