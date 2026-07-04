La brillante doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé y el gesto antideportivo del francés con el arquero cuando terminó el partido

¡¡GILL SALVA A PARAGUAY OTRA VEZ!!



El arquero de la Albirroja se lució con esta doble atajada impresionante a los remates de Kylian Mbappé para evitar el 2-0 de Francia. pic.twitter.com/kXsHGeBmNw — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

A Paraguay se le escurrían los minutos entre las manos en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026 ante Francia, que lo ganaba 1-0 por el tanto de Kylian Mbappé de penal. Ya en tiempo de descuento, Kiki halló espacios para lastimar y rematar no una sino dos veces de zurda. Sin embargo, Orlando Gill se hizo gigante y evitó que anotara su segundo tanto en la cuenta personal del match y el octavo en el Mundial (es máximo artillero junto a Lionel Messi con un total de 7 gritos).

Un rato antes, Gill ya se había lucido al descolgarle del ángulo un remate desde media distancia a Manu Koné, cuando el duelo todavía estaba empatado en cero. Poco tuvo para hacer desde los 12 pasos ante Mbappé, que luego tuvo un desagradable gesto cuando terminó el partido con el arquero. Gill estaba por sacar el último tiro libre “a la olla”, pero el árbitro terminó el cotejo y el arquero tomó la pelota con resignación y le extendió la mano al delantero francés para estrechársela. Sin embargo, el capitán del cuadro europeo le dio la espalda, apretó los puños y se dedicó a festejar el triunfo ninguneando a su oponente.

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PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El gesto antideportivo no fue pasado por alto por el guardameta de San Lorenzo, que con bronca le lanzó la pelota que tenía en las manos en la espalda. “Esto es fútbol, le pasé la mano felicitándolo, pero no me dio bola, entré en un momento de calentura, pero solamente hice eso. Después me tranquilicé. Felicitar a Francia porque hace una excelente campaña y es la candidata a ser campeón del mundo”, dijo Gill cuando le consultaron por el cruce final con Mbappé.

“Nos vamos con la frente en alto, Paraguay lo dejó todo en el campo. Creo que sin el penal lo íbamos a llevar al alargue porque lo supimos aguantar bastante bien, no le dejamos filtrar ningún balón, pero tuvieron la eficacia con el penal y con eso ganaron el partido. Esto es así, son detalles, hay que cuidar todo lo que sea en el área y fue eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos, buscaron el penal y se lo cobró. Creo que lo tocó, por algo lo cobró. Pero Paraguay se va con la frente alta”, manifestó Gill ante los micrófonos.

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"COMO NO ME DIO BOLA, ENTRÉ EN UN MOMENTO DE CALENTURA"



Orlando Gill sobre el pelotazo que le tiró a Mbappé luego de que el francés lo ignorara.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1k3y1jMurR — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Al supuesto “juego sucio” al que se refirió Mbappé cuando fue consultado por el planteo de Paraguay, también le dedicó palabras Gill, quien fue elegido como figura por la organización: “Si no están acostumbrados a esto, qué le vamos a hacer. Paraguay es así, es una selección ruda, que es muy aguerrida en lo físico. Desde el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre, y yo creo que la verdad el equipo se portó bien".

El golero de 26 años que se iría de San Lorenzo en este mercado de pases ya que tiene varios sondeos desde el exterior, opinó de su actuación en este partido y la Copa del Mundo en general: “En lo personal, atajarle pelotas importantes a jugadores de elite me llena de orgullo. Pude evitar goles importantes en este partido y más a esta selección. En lo personal me voy contento, dejé todo en el campo al igual que el resto de mis compañeros”.

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