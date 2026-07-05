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Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

Una catarata de imágenes y videos copó las redes tras el triunfo de los europeos en Filadelfia. Los usuarios pusieron el foco en el goleador francés, el entrenador argentino y la reacción de los fanáticos sudamericanos ante el resultado decisivo

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Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 desató una ola de memes en las redes sociales, donde la figura de Kylian Mbappé y el perfil de Gustavo Alfaro se convirtieron en el centro de la creatividad digital.

El partido, disputado en el Estadio Filadelfia, terminó con victoria de Les Blues por 1-0 gracias a un penal convertido por el delantero del Real Madrid, quien alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo.

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La victoria de los europeos provocó la reacción inmediata de los usuarios. Las imágenes y videos inundaron las plataformas apenas terminó el encuentro. Muchos usuarios destacaron la resistencia de la Albirroja durante más de una hora de juego, con publicaciones que mostraron a defensores paraguayos y al Orlando Gill como murallas.

En esa línea, la figura de Alfaro tampoco pasó inadvertida. Como se preveía, el entrenador implementó una estrategia orientada a conservar el cero en el arco propio y apostar a lastimar de contraataque. De hecho, ya en la previa los fanáticos bromeaban con que el “cazador de utopías”, como lo apodan a DT argentino, tenía que planificar un esquema táctico lleno de defensores para frenar a Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué, Bradley Carcola, Ousmane Dembelé y compañía.

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El protagonismo del capitán francés fue otro de los ejes centrales, no por haber sido el autor del único gol del partido sino por soportar la férrea marca de los defensores paraguayos.

Los mejores memes que dejó la eliminación de Paraguay a manos de Francia

Memes Paraguay Francia
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