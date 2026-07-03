La oposición en Diputados le exige a Diego Santilli que acate el fallo de la Corte Suprema sobre las universidades

Diego Santilli saluda al retirarse de Casa Rosada

El Jefe de Gabinete Diego Santilli acaba de asumir el cargo y ya tiene el primer reclamo de parte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de la oposición ya le hicieron saber que tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación en lo que se refiere al presupuesto de las Universidades Nacionales, algo que el ya renunciado Manuel Adorni se negó sistemáticamente a hacer.

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Uno de los primeros en salir a reclamar que se cumpla con la ley que fue votada en 5 oportunidades en el Congreso -2 en diputados, otras 2 en el Senado y una última vez en el Presupuesto Nacional 2026- fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez.

En declaraciones radiales, el rosarino advirtió que Santilli, deberá “garantizar las adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo judicial” de la Corte.

Los dichos no fueron al azar. Unas horas antes que Santilli desembarcara en el Senado como Jefe de Gabinete para reunirse con “los 44” -los senadores libertarios y los de los bloques aliados- en Diputados un legislador del PRO hacía una movida que llamaba la atención.

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Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación

El problema que observan en la oposición es que -antes Adorni y ahora Santilli- hicieron trascender que están buscando los fondos -que serían alrededor de 500.000 millones de pesos- para pagar a las universidades en la ley de quita de subsidios de zona fría.

Esta decisión de quitar a unos para darle a otros se topó con otra realidad y es que La Libertad Avanza que obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones para darle media sanción en Diputados, no estaría obteniendo el mismo apoyo en el Senado.

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“Los gobernadores que pusieron sus votos en Diputados los sacaron en el Senado”, dijo un senador libertario haciendo referencia a los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo. “A esto le sumás senadores del radicalismo que ya avisaron que no lo votan, como Maximiliano Abad”, agregó. Un dato a tener en cuenta: Abad es marplatense, una de las ciudades que se eliminaría de la zona fría y que en las últimas horas amaneció con sus playas con una manta de nevisca.

Si la intención del oficialismo es que los fondos provengan de la eliminación de una buena cantidad de localidades con subsidio y del cambio de la ecuación sobre qué parte se subsidia en la Patagonia -hoy es la totalidad de la boleta, la nueva ley es sólo el valor del gas en el ingreso al sistema-, se enfrentará al problema que en la Cámara Alta la previsión es que el tema no será debatido hasta septiembre.

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