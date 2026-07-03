Política

La oposición en Diputados le exige a Diego Santilli que acate el fallo de la Corte Suprema sobre las universidades

La bancada opositora le reclamó al nuevo jefe de Gabinete que disponga los ajustes de partidas para las casas de estudio, tras la negativa sostenida de Manuel Adorni

Guardar
Google icon
Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada
Diego Santilli saluda al retirarse de Casa Rosada

El Jefe de Gabinete Diego Santilli acaba de asumir el cargo y ya tiene el primer reclamo de parte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de la oposición ya le hicieron saber que tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación en lo que se refiere al presupuesto de las Universidades Nacionales, algo que el ya renunciado Manuel Adorni se negó sistemáticamente a hacer.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros en salir a reclamar que se cumpla con la ley que fue votada en 5 oportunidades en el Congreso -2 en diputados, otras 2 en el Senado y una última vez en el Presupuesto Nacional 2026- fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez.

En declaraciones radiales, el rosarino advirtió que Santilli, deberá “garantizar las adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo judicial” de la Corte.

Los dichos no fueron al azar. Unas horas antes que Santilli desembarcara en el Senado como Jefe de Gabinete para reunirse con “los 44” -los senadores libertarios y los de los bloques aliados- en Diputados un legislador del PRO hacía una movida que llamaba la atención.

PUBLICIDAD

Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación
Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación

El problema que observan en la oposición es que -antes Adorni y ahora Santilli- hicieron trascender que están buscando los fondos -que serían alrededor de 500.000 millones de pesos- para pagar a las universidades en la ley de quita de subsidios de zona fría.

Esta decisión de quitar a unos para darle a otros se topó con otra realidad y es que La Libertad Avanza que obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones para darle media sanción en Diputados, no estaría obteniendo el mismo apoyo en el Senado.

“Los gobernadores que pusieron sus votos en Diputados los sacaron en el Senado”, dijo un senador libertario haciendo referencia a los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo. “A esto le sumás senadores del radicalismo que ya avisaron que no lo votan, como Maximiliano Abad”, agregó. Un dato a tener en cuenta: Abad es marplatense, una de las ciudades que se eliminaría de la zona fría y que en las últimas horas amaneció con sus playas con una manta de nevisca.

Si la intención del oficialismo es que los fondos provengan de la eliminación de una buena cantidad de localidades con subsidio y del cambio de la ecuación sobre qué parte se subsidia en la Patagonia -hoy es la totalidad de la boleta, la nueva ley es sólo el valor del gas en el ingreso al sistema-, se enfrentará al problema que en la Cámara Alta la previsión es que el tema no será debatido hasta septiembre.

Temas Relacionados

Diego SantilliCámara de DiputadosUniversidades nacionalesLey de Financiamiento Universitario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cambio clave para las elecciones: el Gobierno no descarta una alianza más grande en la Provincia para ganarle al kirchnerismo

En el armado libertario afirmaron que están “analizando estrategias”. El PRO impulsa un frente amplio con sectores del radicalismo y partidos vecinalistas. La relación de Sebastián Pareja con Diego Santilli luego de su ascenso a la Jefatura de Gabinete

Cambio clave para las elecciones: el Gobierno no descarta una alianza más grande en la Provincia para ganarle al kirchnerismo

Polémica en Córdoba con un ministro al que comparan con Adorni: llevó a su pareja a un viaje oficial

El ministro de Economía, Guillermo Acosta, viajó a China con su esposa en una misión oficial del World Economic Forum. La UCR presentó un pedido de informe. Según el gobierno cordobés, “no hay fondos provinciales involucrados”

Polémica en Córdoba con un ministro al que comparan con Adorni: llevó a su pareja a un viaje oficial

Tierra del Fuego: la pulseada libertaria que espera veredicto de Casa Rosada para disputar la gobernación

En la provincia más austral, La Libertad Avanza se ilusiona con arrebatarle el mando a un oficialismo fragmentado. Mientras los libertarios esperan luz verde de la conducción nacional para ungir candidato, la interna entre sus propios dirigentes se agudiza

Tierra del Fuego: la pulseada libertaria que espera veredicto de Casa Rosada para disputar la gobernación

Javier Milei viajará a Tucumán por el acto del 9 de julio y se mostrará con el gobernador Osvaldo Jaldo

El Gobierno le confirmó al mandatario peronista que el jefe de Estado asistirá a la celebración por los 210 años de la Declaración de la Independencia

Javier Milei viajará a Tucumán por el acto del 9 de julio y se mostrará con el gobernador Osvaldo Jaldo

La Iglesia Católica alertó por el avance de las adicciones en la Argentina y pidió una acción articulada entre la sociedad y el Estado

El reclamo se planteó en el II Congreso Arquidiocesano realizado en la Universidad Católica de Córdoba, con más de 500 inscriptos y participación multisectorial, para impulsar prevención, asistencia territorial y políticas públicas coordinadas

La Iglesia Católica alertó por el avance de las adicciones en la Argentina y pidió una acción articulada entre la sociedad y el Estado

DEPORTES

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La furia de Luka Modric tras la polémica con el VAR que decretó la eliminación de Croacia frente a Portugal en el Mundial

La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

TELESHOW

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

INFOBAE AMÉRICA

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó una campaña para reunir $19,659 para damnificados en Venezuela

El Salvador, segundo país más dependiente de importaciones alimentarias, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria

“Gracias Costa Rica”: Delcy Rodríguez reconoce el rol crucial de los socorristas ticos por el rescate de Hernán Gil

Suben a 54 las muertes por influenza en Panamá y autoridades detectan el primer caso de zika del año