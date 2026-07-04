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Guatemala: Confirman la muerte de tres tripulantes tras el accidente de una avioneta en San Miguel Pochuta

Los equipos de rescate hallaron la aeronave Beechcraft TG-PIP cerca de la aldea Unión Victoria, en Chimaltenango, tras la pérdida de contacto durante un sobrevuelo, mientras la investigación oficial sigue en curso

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El video muestra el interior de la cabina de un helicóptero en vuelo, con dos personas vestidas con uniformes de piloto y auriculares. Se observa un paisaje exterior compuesto por montañas verdes, valles y algunas estructuras dispersas. La vista frontal a través del parabrisas del helicóptero revela una cadena montañosa con un pico cónico destacado en el horizonte, bajo un cielo despejado. La aeronave se desplaza sobre un terreno arbolado. Crédito Ejército GT

Guatemala confirmó la muerte de tres ocupantes de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, después de un operativo activado por la señal de emergencia de la aeronave y dificultado por el acceso a una zona montañosa donde ahora las autoridades deberán establecer la causa exacta del siniestro.

Los restos fueron localizados cerca de la aldea Unión Victoria, entre San Miguel Pochuta y Patzún, en un área situada a 2.500 metros sobre el nivel del mar (8.202 pies). El terreno obligó a ejecutar rescate vertical aéreo y maniobras de extracción en altura.

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Antes de la confirmación final, las labores de búsqueda habían sido suspendidas de forma temporal por condiciones meteorológicas adversas. Los cuerpos de socorro habían informado que las operaciones se reanudarían a las 5:00 del domingo 5 de julio.

Los fallecidos fueron identificados como Jorge Samayoa Delgado, propietario de la finca Brisas de Moca; Javier Luengo Delgado, su primo; y el ingeniero Juan José Berrar Álvarez, administrador de la misma propiedad. Cuando los equipos lograron descender hasta el área del impacto, confirmaron que los tres ocupantes habían muerto.

Un grupo de aproximadamente quince personas, incluyendo miembros de CONRED Guatemala y Bomberos Voluntarios, se reúne al aire libre en un campo.

La alarma de emergencia se activó a las 14:08 y movilizó a varias instituciones

La aeronave había despegado el viernes 3 de julio a las 08:54 del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez, en un vuelo previsto de 30 minutos. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ese trayecto se completó conforme al plan de vuelo.

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La pérdida de comunicación ocurrió durante un segundo vuelo de sobrevuelo sobre la finca de destino. A las 14:08 del viernes se activó el Transmisor de Localización de Emergencia de la aeronave y la DGAC puso en marcha el sistema de coordinación de búsqueda y rescate junto con instituciones del sistema nacional de respuesta.

Desde la madrugada del sábado participaron Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y otras compañías bomberiles. La Sección de Rescate Aéreo de Bomberos Voluntarios fue la primera en ubicar los restos de la avioneta.

Uno de los principales obstáculos fue el acceso al lugar del accidente. Un primer intento de llegar con una aeronave privada no pudo concretarse por limitaciones en la longitud de sus cables de descenso.

Ante esa dificultad, la DGAC solicitó apoyo de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La institución desplegó dos helicópteros desde La Aurora para facilitar el ingreso al área.

La Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala coordinó con la fuerza aérea el descenso de rescatistas. Los equipos evaluaron el terreno y definieron la maniobra más segura antes de acercarse a la aeronave siniestrada.

También participaron instituciones del sistema CONRED, entre ellas Bomberos Municipales Departamentales, Bomberos Voluntarios y el Sistema Escalonado de Coordinadoras para la Reducción de Desastres. Todos se posicionaron en la parte alta de la montaña para ejecutar las maniobras de rescate.

Helicóptero azul con hélices de rotores blancas y naranjas en vuelo sobre un paisaje de árboles verdes y vegetación densa
Un helicóptero azul sobrevuela un área extensa de vegetación densa y árboles verdes. (Ejército de Guatemala)

La investigación se concentra en lo ocurrido durante el segundo vuelo

La respuesta central del caso es esta: la avioneta fue encontrada, sus tres ocupantes murieron y la investigación oficial sigue abierta para determinar por qué cayó mientras sobrevolaba la finca de destino.

La DGAC informó que mantiene la coordinación interinstitucional para establecer las circunstancias exactas del accidente. Los equipos deberán recabar información sobre la aeronave, su tripulación y las condiciones del vuelo en el momento del impacto.

La Municipalidad de San Miguel Pochuta informó en un comunicado que activó su coordinación con instituciones y cuerpos de socorro desde que tuvo conocimiento del accidente. La comuna señaló: “Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, nos hemos mantenido en constante coordinación y total disposición para colaborar con las instituciones y cuerpos de socorro que se encuentran atendiendo la emergencia”.

Grupo de personas con uniformes de rescate verdes y amarillos, cascos de seguridad, chaleco naranja, y banderas de Guatemala, en una reunión al aire libre
Un grupo de rescatistas y bomberos de Guatemala, identificados por sus uniformes y distintivos, recibe instrucciones en un área al aire libre. (Conred Guatemala)

La administración local añadió que su personal apoyaba las labores de localización, acceso y asistencia a las personas afectadas. En el mismo mensaje afirmó: “Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con todas las acciones que permitan salvaguardar la vida e integridad de quienes se han visto involucrados en este lamentable suceso”.

El gobierno municipal también pidió a la población no difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados oficiales mientras continuaban las labores por aire y tierra en Chimaltenango.

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