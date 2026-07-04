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La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Con el partido definido en el tiempo extra frente a Cabo Verde, la modelo publicó una imagen en su cuenta y contó que había hecho una promesa durante la tensión del alargue

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Karina Jelinek
La promesa hot de Karina Jelinek por Argentina se volvió viral después del 3 a 2

Este viernes, la Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en un sufrido encuentro. Uno de los momentos de máximo tensión se vivió cuando el conjunto africano obligó a los dirigidos por Lionel Scaloni a jugar el alargue. En ese instante, miles de fans realizaron todo tipo de promesas con tal de que la celeste y blanca avanzara a octavos de final. Así las cosas, tras el triunfo nacional, Karina Jelinek cumplió con lo dicho y compartió el resultado ante sus seguidores en redes sociales.

De cara a su millón y medio de seguidores, Karina se mostró frente a un espejo cumpliendo la sexy promesa que había hecho. La influencer lucía únicamente un corpiño negro de encaje y sostenía, con una de sus manos, un buzo de rayas marrones y blancas que tenía la imagen de un oso con lentes de sol y un vaso. En su muñeca izquierda llevaba una pulsera o reloj claro. En la parte inferior de la imagen se leía el texto: “Cumplido, me saqué el buzo como pidieron porque ganamos”.

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Al igual que Jelinek, otros famosos se manifestaron en redes sociales tras el triunfo argentino. Algunos optaron por festejos ruidosos, otros compartieron el momento en familia y muchos eligieron imágenes emblemáticas de Lionel Messi o Diego Maradona para expresar lo que no alcanzaban a decir con palabras. La mayoría coincidió en que el partido ante Cabo Verde representó un desafío, parte del carácter que identifica al fútbol argentino.

Entre quienes mostraron su sufrimiento estuvo Lizy Tagliani, quien asistió al estadio y, al salir, grabó un video en el estacionamiento con la camiseta albiceleste y una vincha argentina. En su mensaje, resumió el sentimiento colectivo: “Me había olvidado que era tra...va hasta que Cabo Verde me tuvo con los huevos en la garganta. Vamooooo Argentina”.

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Karina Jelinek Instagram
Karina Jelinek mostró cómo cumplió lo que prometió en pleno alargue de Argentina

Desde su casa, Griselda Siciliani compartió una foto sonriente con la camiseta de la selección y superpuso dos textos: “Qué manera de sufrir” y “La Scaloneta del amor”. También incluyó una imagen de Maradona con la leyenda “Mi camiseta de cábala”, mostrando tanto la tensión como la alegría por el resultado.

En el otro extremo, algunos celebraron sin filtros. Tiago PZK publicó un video en el que expresó toda la adrenalina acumulada: “¡Vamos, Argentina! Para todos los anti-Argentina la tienen adentro, guacho. ¡Dale!”. Tuli Acosta, por su parte, eligió mostrarse con el puño en alto, la camiseta argentina y los ojos cerrados, sin necesidad de palabras.

Evangelina Anderson celebró desde Marbella y compartió un video familiar tras el pitazo final, donde los gritos y saltos no perdieron intensidad pese a la distancia.

Lionel Messi, de Argentina, celebra después de marcar el primer gol durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde en Miami (EE.UU.). EFE/RONALD WITTEK
Lionel Messi, de Argentina, celebra después de marcar el primer gol durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde en Miami (EE.UU.). EFE/RONALD WITTEK

El componente familiar también estuvo presente en los festejos. Vanina Escudero se fotografió junto a sus hijos vestidos de celeste y blanco y escribió: “La ilusión intacta!!!! Vamos Argentina, difícilllllll pero a 8vos!!!!!”. Brenda Gandini reunió a grandes y chicos frente a la pantalla y publicó una foto grupal con la leyenda: “Vamos Argentina con este equipazo”, acompañada por tres estrellas. Pedro Alfonso y Paula Chaves sumaron videos espontáneos celebrando la victoria, en línea con el ritual argentino.

José María Muscari captó a su hijo festejando el tercer gol, mostrando una reacción genuina y espontánea. Clara Alonso celebró con su bebé en brazos y escribió: “Daleeeeeeeeeee”, mientras la pequeña lucía un adorno celeste.

Algunos optaron por homenajes visuales. Pedro Rosemblat compartió una imagen de archivo de Maradona atendido por un médico en un Mundial, acompañada por el texto: “Argentina y nada más”, que rápidamente sumó miles de interacciones. Ángel De Brito eligió una foto de Messi señalando al cielo, acompañada por tres corazones rojos. Maia Reficco destacó el nuevo récord de Messi como máximo asistidor en la historia del torneo, junto a un emoji de asombro y la canción “Luis” de La Mona Jiménez.

Martín De Michelis publicó una foto oficial del plantel argentino abrazado en el campo y escribió: “Felicitaciones Muchachos”, con tres corazones celestes. Duki, uno de los músicos argentinos de mayor proyección internacional, también celebró la clasificación con un video que reflejó la energía del momento.

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