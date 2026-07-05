El Salvador

Escrituración de viviendas en El Salvador suma 48,660 inmuebles y USD 1,151.24 millones de inversión

El Salvador experimenta un crecimiento notable en el acceso a vivienda formal, con créditos para nuevos hogares y recuperación de inmuebles bajo políticas de seguridad

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Fondo Social para la Vivienda, El Salvador, Michelle Sol
La escrituración de viviendas en El Salvador alcanzó 48.660 inmuebles durante la gestión de Nayib Bukele, con una inversión de USD 1,151.24 millones. (Cortesía: Michelle Sol)

La escrituración de viviendas muestra un crecimiento sostenido en El Salvador, según los datos publicados este sábado por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien destacó que solo en la gestión del presidente Nayib Bukele se han escriturado 48,660 viviendas, con una inversión total de USD 1,151.24 millones, beneficiando a un total de 196,275 salvadoreños.

La funcionaria destacó que este avance ha impactado de manera directa a miles de familias y ha contribuido a dinamizar la economía salvadoreña mediante la inyección de liquidez al sector inmobiliario y de la construcción.

De acuerdo con Sol, los resultados acumulados por líneas de crédito reflejan una distribución significativa en los distintos segmentos del mercado de vivienda. La línea de vivienda nueva concentra 13,662 créditos por un monto de USD 505.70 millones, mientras que las operaciones en vivienda usada y otras modalidades suman 25,303 créditos con una inversión de USD 515.39 millones.

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A esto se añaden los denominados activos extraordinarios, viviendas recuperadas a partir de políticas de seguridad implementadas por el gobierno, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción. En este rubro, se registran 9,695 viviendas colocadas con una inversión de $130.12 USD millones.

Fondo Social para la Vivienda, El Salvador, Michelle Sol
El programa de vivienda en El Salvador reportó 196,275 beneficiarios, según los datos publicados por la ministra Michelle Sol. (Cortesía: Michelle Sol)

Inversiones y cifras de escrituración de viviendas en 2026

Durante el año 2026, la escrituración alcanzó las 2,613 viviendas, lo que representa una inversión de USD 88.48 millones, detalló la ministra. Según la información oficial, los créditos para vivienda nueva sumaron 1,277 operaciones por USD 51.07 millones, mientras que la vivienda usada y otras líneas representaron 1,225 créditos por USD 35.27 millones. En el caso de los activos extraordinarios, las cifras muestran 111 casas escrituradas con una inversión de USD 2.14 millones.

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En cuanto al desempeño mensual de la política habitacional, Michelle Sol informó que en junio de este año se concretaron 440 créditos escriturados, lo que equivale a una inversión de USD 15.26 millones en un solo mes. El detalle de la distribución mensual indica que la vivienda nueva sumó 156 créditos por USD 6.28 millones y la vivienda usada y otras líneas alcanzó 268 créditos por USD 8.53 millones.

La ministra recalcó que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) mantiene una tendencia positiva en la escrituración y que la dinámica del sector responde a los esfuerzos de la actual administración por facilitar el acceso a vivienda digna.

Fondo Social para la Vivienda, El Salvador, Michelle Sol
En junio de 2026, el Fondo Social para la Vivienda concretó 440 créditos escriturados por USD 15,26 millones y mantuvo la prioridad oficial sobre la gestión de créditos y escrituración. (Cortesía: Michelle Sol)

El reporte oficial, divulgado en la cuenta de Sol, destaca además el papel de las políticas de seguridad, que han permitido la recuperación de viviendas que anteriormente se encontraban fuera del mercado formal. Estas acciones han contribuido a ampliar la oferta habitacional disponible y a diversificar las opciones para los salvadoreños que buscan adquirir un hogar.

Según la ministra, los resultados acumulados reflejan el impacto social y económico de la estrategia habitacional, con la escrituración de casi 50,000 viviendas durante la gestión presidencial actual.

De acuerdo con los datos difundidos, Michelle Sol subraya que la gestión de créditos y escrituración continuará siendo una prioridad para el gobierno, enfocándose en mantener la expansión de la cobertura habitacional y en fortalecer los mecanismos que permitan a más familias acceder a una vivienda formal.

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