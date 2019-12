Por otro lado, hace poco, en una entrevista radial, se refirió al papel de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dentro del gobierno de Cristina Kirchner. “No puede haber un solo peso de un argentino que no vaya adonde debe ir. Esa es una responsabilidad. La responsabilidad es ver qué hacemos con la corrupción. Y por el otro lado, también lo quiero decir, me parece que fue un error –en mi opinión–, seguramente no todos lo comparten, exigirle o ubicar a las Madres de Plaza de Mayo que son una suerte de emblema, Madres y Abuelas, ponerlas en un emprendimiento de construcción de viviendas. Es muy difícil ese proceso. Por lo cual, realmente, en manos de un vivo, si es que esto se prueba, se terminó mancillando o lastimando el nombre de las Madres”, señaló.