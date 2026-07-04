Política

Javier Milei saludó a EEUU por el Día de la Independencia: “Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

El presidente afirmó que la soberanía norteamericana se fundó con el “deber de proteger la libertad y sus frutos” principio que, según dijo, comparte Argentina. “Quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, sostuvo

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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra cada 4 de julio, y utilizó el saludo para remarcar que el país que gobierna Donald Trump y Argentina “comparten el mismo anhelo” de “proteger la libertad de las personas y sus frutos”.

La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos”, definió el jefe de Estado, con un mensaje a tono con la “batalla cultural” que encabeza el gobierno libertario.

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Titulado como “Hacer América grande otra vez”, el mandatario puso en copia de su mensaje a Donald Trump, y destacó la relevancia de los principios fundacionales de la nación norteamericana. Además, estableció un paralelismo con los valores que, según expresó, guiaron la creación de Argentina como república.

“Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, comienza la publicación de Milei.

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Posteo de Javier Milei por la Independencia de Estados Unidos 4 de Julio

Y continúa: “Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”.

En el posteo, Milei sostuvo que “la Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”, que es el de la “democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos”. “Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, sentenció.

“Entendemos que estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego”, continuó Milei. “Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur”, completó.

En el cierre de su mensaje, el presidente Milei expresó con su habitual latiguillo: “Feliz 4 de Julio! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

En las semanas previas a la conmemoración, en el Gobierno se evaluó la posibilidad de que Milei viaje a Estados Unidos para participar de la celebración oficial, pero finalmente se desistió de esa opción. En cambio, esta semana, el Presidente se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a la celebración anticipada del 4 de julio en la residencia del embajador estadounidense en Buenos Aires.

La declaración de la Independencia de EEUU

Un remolcador empuja una barcaza cargada de fuegos artificiales hacia el río Hudson para un espectáculo pirotécnico mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en el Día de la Independencia en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)
Un remolcador empuja una barcaza cargada de fuegos artificiales hacia el río Hudson para un espectáculo pirotécnico mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en el Día de la Independencia en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental de Estados Unidos adoptó en Filadelfia la Declaración de Independencia, estableciendo la base legal y política de la nueva nación. La decisión de romper con Gran Bretaña se había aprobado dos días antes, el 2 de julio, pero el documento fue ratificado el 4 de julio.

El texto fundacional proclamó la separación del Imperio británico, que gobernaba el rey Jorge III, y fijó como principios como la igualdad ante la ley, los derechos inalienables y el consentimiento de los gobernados.

Cabe señalar que el Día de la Independencia en Estados Unidos no conmemora la victoria militar sobre los británicos -lograda recién en 1783 con el Tratado de París-, sino el acto de declaración de la soberanía propiamente dicha.

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