Incrementa 44% las muertes de motociclistas en El Salvador, principalmente por distracción al volante

El Salvador registró un aumento del 44% en las muertes de motociclistas entre enero y junio de 2026, según la PNC. (Foto cortesía Cruz Verde)

El Salvador atraviesa un repunte en la siniestralidad vial de motociclistas. Entre enero y junio de 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un incremento del 44% en las muertes de motociclistas, la mayoría relacionadas con distracción al volante. Este fenómeno ha provocado preocupación por la escalada de incidentes y el impacto en la seguridad vial del país.

Durante el primer semestre de 2026, los registros de la PNC indican que ocurrieron 2,814 siniestros de motocicleta, cifra que supera en 32% al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 2,137 incidentes.

El promedio diario de accidentes pasó de 12 a 16 casos, reflejando una mayor frecuencia en este tipo de percances. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial incluyó estos datos en su análisis comparativo anual, donde se observa que los motociclistas representan un segmento especialmente vulnerable en las carreteras salvadoreñas.

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El saldo de lesionados también aumentó de forma considerable. De enero a junio de 2026, las estadísticas muestran 2,736 personas lesionadas en accidentes de motocicleta, frente a las 2,026 del año anterior.

Este incremento equivale a un 35%, con un promedio diario de 15 lesionados, en contraste con los 11 que se registraban en 2025. La naturaleza de estas lesiones abarca desde heridas leves hasta lesiones graves que requieren atención hospitalaria.

La PNC reportó 2,814 siniestros de motocicleta en el primer semestre de 2026, un 32% más que en el mismo periodo de 2025. (Foto: Agencia Andina)

La cifra de fallecidos resultó particularmente alarmante. En los primeros seis meses de 2026, 331 motociclistas perdieron la vida en accidentes viales, 101 más que los 230 de 2025.

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Este aumento llevó el promedio de muertes de uno a dos decesos diarios. La PNC atribuyó este salto principalmente a la distracción al volante, que encabeza la lista de causas de los siniestros, con 623 casos, lo que representa el 22% del total.

Las causas de los accidentes muestran un patrón claro. La distracción del conductor ocupa el primer lugar, seguida de invadir carril (14%), velocidad excesiva (12%), no guardar distancia reglamentaria (11%) y no respetar señales de tránsito (10%).

Estos factores, de acuerdo con los informes de la PNC y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, concentran la mayoría de los incidentes en los que se ven involucrados motociclistas, y reflejan conductas de riesgo presentes en la circulación diaria.

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Los accidentes de motocicleta dejaron 2,736 lesionados entre enero y junio de 2026, un 35% más que un año antes. Foto: Colprensa

Más de 11,500 accidentes en solo seis meses

El balance general de la siniestralidad vial en El Salvador durante el primer semestre de 2026 confirma la gravedad de la situación. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el país registró 11,509 siniestros viales, según el resumen anual del Observatorio.

Este volumen evidencia la magnitud de los incidentes en las carreteras y calles salvadoreñas.

El impacto de estos siniestros se tradujo en 7,880 personas lesionadas a nivel nacional, lo que da cuenta de la alta proporción de víctimas que sufren daños físicos como consecuencia de los accidentes de tránsito.

Además, el periodo contabilizó 734 fallecidos, un saldo que subraya la severidad del problema en términos de vidas humanas.

El análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial advierte que los motociclistas conforman uno de los grupos más afectados por la siniestralidad vial, con un crecimiento sostenido en los últimos años tanto en accidentes como en víctimas mortales.

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La tendencia observada durante el primer semestre de 2026 muestra que la circulación en motocicleta conlleva riesgos elevados, especialmente por factores como la distracción, la invasión de carril y el exceso de velocidad.