María Becerra se mostró preocupada por su salud a días del inicio de su gira por España: “Volví a amanecer sin voz”

María Becerra cuenta que volvió a amanecer sin voz antes de su gira por España

María Becerra manifestó su preocupación por su salud a pocos días de iniciar su gira por España. La artista contó que enfrenta un cuadro viral típico de la temporada. Tras compartir el kit que utiliza para cuidarse, la cantante sorprendió al revelar que volvió a amanecer sin voz.

Fiel a su estilo, este sábado, la joven se expresó ante sus millones de seguidores y actualizó su estado de salud. “Sigo muy pachuchita y hoy volví a amanecer sin voz, pero estoy tomando todos los recaudos para llegar bien a la gira de España que empieza en cinco días”, escribió junto a una selfie en la que se la veía en el interior de una casa con una bata y un termo a su lado.

PUBLICIDAD

Previamente, la intérprete de “Corazón Vacío” había mostrado que se encontraba contenida por sus seres queridos. “Gracias Dios por poner en mi camino a un compañero de vida que me cuida y ama tanto”, escribió Becerra junto a una imagen de un desayuno casero que le había preparado su novio, J Rei.

A través de varios videos en Instagram, Becerra mostró los productos y remedios que incorpora en su rutina ante enfermedades respiratorias. Explicó que debió guardar reposo absoluto, ya que el dolor de garganta le impidió hablar durante toda una jornada. “No puedo creer que estoy pudiendo hablar. Creo que por eso estoy haciendo historias tan emocionada”, afirmó, al detallar los síntomas que le provocó el virus, el cual, según su médico, circula ampliamente y suele durar algunos días.

PUBLICIDAD

María Becerra mostró su preocupación por su salud a días de su gira por España (Instagram)

Entre los elementos que utiliza, destacó un inhalador con parches de eucalipto, habitual entre cantantes, que ayuda a humidificar las vías respiratorias y aliviar la congestión. “Me lo echo en la ropa y lo voy oliendo todo el día”, explicó. También incluyó en su lista un jarabe comprado en Estados Unidos, reconocido en el ambiente artístico por sus propiedades para proteger la voz. “Tiene propóleo y un montón de cosas sobrenaturales”, señaló, sin revelar la marca.

Además, sumó cúrcuma activada con pimienta, que agrega al té por sus propiedades antiinflamatorias, infusiones de limón y jengibre, cucharadas de miel y abundante agua. Becerra subrayó la importancia de seguir la medicación recetada por el médico, aunque no brindó detalles sobre los fármacos. Mostró también caramelos de propóleo, jengibre y miel como aliados para aliviar la irritación en la garganta.

PUBLICIDAD

La cantante se grabó mientras usaba el inhalador, un recurso que ayuda a hidratar las cuerdas vocales y reducir la irritación. “Todo lo que es ser una cantante enfermucha que se va de gira en una semana. Dios, te pido”, expresó, en referencia a su deseo de recuperarse a tiempo.

La cantante habló sobre su estado de salud (Video: Instagram)

Sus publicaciones reflejan la exigencia de mantener compromisos profesionales incluso en medio de problemas de salud. La preparación previa, los remedios caseros y la consulta médica son parte de un protocolo para minimizar riesgos antes de salir de gira.

PUBLICIDAD

Pese al malestar, Becerra optó por mostrar el proceso de recuperación en tono cercano y humorístico. “Acá estamos tirándole con toda la artillería pesada al bicho”, comentó, mientras sostenía su taza de té y exhibía miel, cúrcuma y jengibre rallado. Sus historias generaron rápida empatía entre seguidores que atraviesan situaciones similares.

La situación ocurre a una semana del comienzo de la nueva gira de la cantante, lo que aumenta la presión por recuperarse pronto. Becerra hizo alusión a la cuenta regresiva y la importancia de llegar en buenas condiciones a sus próximos shows. Los videos recibieron mensajes de aliento de fanáticos.

PUBLICIDAD

J Rei, pareja de la cantante, acompaña de cerca la evolución de Becerra. “Juli comprando el doble de todo para tener en su mochila por si necesito y no tengo encima”, relató la artista, mostrando las provisiones preparadas por su novio, que incluyen caramelos de propóleo y otros elementos. J Rei ya había detallado en una entrevista anterior el kit de emergencia que lleva consigo, compuesto por un botiquín, un torniquete y luces glow sticks. Señaló que esta precaución surgió tras una urgencia médica vivida junto a Becerra, quien sufrió una hemorragia interna por un embarazo ectópico, lo que lo motivó a estar preparado ante cualquier imprevisto, tanto en su mochila como en el auto.