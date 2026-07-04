Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

Un operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA permitió la detención de González en la ruta del Cerro de la Muerte. (Cortesía: Ministerio Público)

Un operativo coordinado entre el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de un hombre de apellido González, quien trasladaba aparente cocaína oculta en un vehículo por la ruta del Cerro de la Muerte.

Según informaron autoridades del Ministerio Público, la captura de González fue resultado de una alerta recibida por los cuerpos de seguridad, los cuales organizaron un despliegue en el sector mencionado. El sujeto, que conducía un automóvil, fue interceptado en el marco de un operativo en el que participaron agentes del OIJ y funcionarios de la DEA.

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Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron un doble forro en el interior del automóvil. En ese compartimento localizaron la sustancia ilícita que, de acuerdo con el reporte oficial, sería cocaína. Las autoridades no detallaron la cantidad exacta encontrada ni el destino final de la droga.

De acuerdo con informes recopilados por el Ministerio Público en sus Redes Sociales, la colaboración entre el Ministerio Público, el OIJ y la DEA responde a acciones conjuntas para desarticular redes de tráfico de drogas que utilizan rutas nacionales para el traslado de estupefacientes. El Cerro de la Muerte ha sido identificado como uno de los tramos más empleados por organizaciones criminales, debido a su geografía y a la conectividad con diversas zonas del país.

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El Ministerio Público, el OIJ y la DEA coordinaron acciones conjuntas contra redes de tráfico de drogas que usan rutas nacionales. (Cortesía: Ministerio Público)

La detención de González se suma a otros operativos recientes en los que las autoridades han intensificado los controles en puntos estratégicos. Según el Ministerio Público, la alerta que permitió la intervención surgió de una investigación previa sobre movimientos irregulares en la región.

El caso fue remitido a la fiscalía correspondiente para el proceso judicial. Las autoridades informaron que el vehículo permanecerá decomisado como parte de las diligencias, mientras avanzan las pesquisas para determinar si existen más personas vinculadas a la red de tráfico.

Otros casos

El transporte de cocaína en Costa Rica es un delito grave con penas de hasta 20 años de cárcel. En operativos recientes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Guardacostas reportaron detenciones en rutas terrestres y en el mar, con decomisos que incluyeron desde 93 kilos hasta más de tres toneladas.

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En alta mar, el Servicio Nacional de Guardacostas detuvo cerca de Cabo Matapalo a cuatro extranjeros: tres colombianos y un ecuatoriano. Según las autoridades, tripulaban una embarcación de bajo perfil con más de tres toneladas de cocaína distribuidas en 2.601 paquetes, en una operación realizada con información provista por agencias internacionales.

El Ministerio Público, el OIJ y la DEA coordinaron acciones conjuntas contra redes de tráfico de drogas que usan rutas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Pacífico, cuatro costarricenses de apellidos Madriz, Solórzano, Pérez y Herrera fueron apresados en una lancha pesquera luego de arrojar barriles plásticos al mar. Los contenedores fueron recuperados y el caso quedó registrado como el primer decomiso de cocaína en estado líquido en el país.

En tierra, en la Ruta 32 en Limón, un hombre de apellido Smith fue interceptado con 93 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un doble compartimento del vehículo; también se le incautó un arma de fuego. En otro procedimiento, tres hombres de apellidos Cheves, Salas y Medina fueron detenidos en la vía pública cuando trasladaban 110 paquetes de cocaína.

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