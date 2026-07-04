Costa Rica

Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

La captura se ejecutó tras una alerta y un despliegue coordinado en esa ruta, cuando el sospechoso conducía un automóvil que fue interceptado para una revisión por los cuerpos participantes

Guardar
Google icon
Un operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA permitió la detención de González en la ruta del Cerro de la Muerte. (Cortesía: Ministerio Público)
Un operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA permitió la detención de González en la ruta del Cerro de la Muerte. (Cortesía: Ministerio Público)

Un operativo coordinado entre el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de un hombre de apellido González, quien trasladaba aparente cocaína oculta en un vehículo por la ruta del Cerro de la Muerte.

Según informaron autoridades del Ministerio Público, la captura de González fue resultado de una alerta recibida por los cuerpos de seguridad, los cuales organizaron un despliegue en el sector mencionado. El sujeto, que conducía un automóvil, fue interceptado en el marco de un operativo en el que participaron agentes del OIJ y funcionarios de la DEA.

PUBLICIDAD

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron un doble forro en el interior del automóvil. En ese compartimento localizaron la sustancia ilícita que, de acuerdo con el reporte oficial, sería cocaína. Las autoridades no detallaron la cantidad exacta encontrada ni el destino final de la droga.

De acuerdo con informes recopilados por el Ministerio Público en sus Redes Sociales, la colaboración entre el Ministerio Público, el OIJ y la DEA responde a acciones conjuntas para desarticular redes de tráfico de drogas que utilizan rutas nacionales para el traslado de estupefacientes. El Cerro de la Muerte ha sido identificado como uno de los tramos más empleados por organizaciones criminales, debido a su geografía y a la conectividad con diversas zonas del país.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público, el OIJ y la DEA coordinaron acciones conjuntas contra redes de tráfico de drogas que usan rutas nacionales. (Cortesía: Ministerio Público)
El Ministerio Público, el OIJ y la DEA coordinaron acciones conjuntas contra redes de tráfico de drogas que usan rutas nacionales. (Cortesía: Ministerio Público)

La detención de González se suma a otros operativos recientes en los que las autoridades han intensificado los controles en puntos estratégicos. Según el Ministerio Público, la alerta que permitió la intervención surgió de una investigación previa sobre movimientos irregulares en la región.

El caso fue remitido a la fiscalía correspondiente para el proceso judicial. Las autoridades informaron que el vehículo permanecerá decomisado como parte de las diligencias, mientras avanzan las pesquisas para determinar si existen más personas vinculadas a la red de tráfico.

Otros casos

El transporte de cocaína en Costa Rica es un delito grave con penas de hasta 20 años de cárcel. En operativos recientes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Guardacostas reportaron detenciones en rutas terrestres y en el mar, con decomisos que incluyeron desde 93 kilos hasta más de tres toneladas.

En alta mar, el Servicio Nacional de Guardacostas detuvo cerca de Cabo Matapalo a cuatro extranjeros: tres colombianos y un ecuatoriano. Según las autoridades, tripulaban una embarcación de bajo perfil con más de tres toneladas de cocaína distribuidas en 2.601 paquetes, en una operación realizada con información provista por agencias internacionales.

Primer plano de las manos de un hombre esposado, entrelazadas sobre una mesa de madera. Se observa una de las esposas metálicas en la muñeca derecha.
El Ministerio Público, el OIJ y la DEA coordinaron acciones conjuntas contra redes de tráfico de drogas que usan rutas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Pacífico, cuatro costarricenses de apellidos Madriz, Solórzano, Pérez y Herrera fueron apresados en una lancha pesquera luego de arrojar barriles plásticos al mar. Los contenedores fueron recuperados y el caso quedó registrado como el primer decomiso de cocaína en estado líquido en el país.

En tierra, en la Ruta 32 en Limón, un hombre de apellido Smith fue interceptado con 93 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un doble compartimento del vehículo; también se le incautó un arma de fuego. En otro procedimiento, tres hombres de apellidos Cheves, Salas y Medina fueron detenidos en la vía pública cuando trasladaban 110 paquetes de cocaína.

Temas Relacionados

DEACocaínaNarcotráficoCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El temor al VPH crece en Panamá: el 87% de los padres teme que sus hijos contraigan el virus

La investigación encontró que la mayoría de los panameños identifica correctamente el virus y reconoce su relación con el cáncer cervicouterino, mientras crece el interés por la vacunación y la consulta médica.

El temor al VPH crece en Panamá: el 87% de los padres teme que sus hijos contraigan el virus

Honduras y Argentina refuerzan cooperación parlamentaria en encuentro bilateral

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, sostuvo una reunión oficial en Argentina con autoridades del Senado, en la que ambas partes abordaron el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria y el intercambio institucional entre los dos países.

Honduras y Argentina refuerzan cooperación parlamentaria en encuentro bilateral

El Gobierno de Guatemala lanza un proyecto para modernizar el Organismo Ejecutivo hasta 2030

La estrategia, que se ejecutará con el PNUD y fondos de la Unión Europea, busca llevar la atención estatal al interior del país, reforzar a las autoridades departamentales y descentralizar decisiones

El Gobierno de Guatemala lanza un proyecto para modernizar el Organismo Ejecutivo hasta 2030

Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación en Perú

En un mensaje difundido el sábado en la red social X, el mandatario guatemalteco saludó a la futura jefa de Estado y pidió impulsar el desarrollo conjunto y la cooperación bilateral entre Guatemala y Perú

Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación en Perú

“Me siento totalmente indignado”: Abinader exige justicia por la muerte de joven a manos de un policía dominicano

El presidente dominicano calificó de inaceptable la actuación del cabo José Francisco Moreta Heredia, quien ya se encuentra bajo custodia del Ministerio Público, mientras crece la presión social para que el proceso avance con transparencia.

“Me siento totalmente indignado”: Abinader exige justicia por la muerte de joven a manos de un policía dominicano

TECNO

Los agentes de IA llegan a la banca: cómo funcionarán los sistemas que podrán tomar decisiones financieras por los usuarios

Los agentes de IA llegan a la banca: cómo funcionarán los sistemas que podrán tomar decisiones financieras por los usuarios

Cómo activar la memoria de Gemini Live para conversar más fácil con tu teléfono

Estudios de Hollywood podrían ser obligados a revelar cómo utilizan la IA

Xbox Game Pass le dice adiós a estos juegos a partir del 15 de julio de 2026

Cinco trucos para ahorrar energía al usar el aire acondicionado en época de calor

ENTRETENIMIENTO

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

Taylor Swift y Karlie Kloss: la historia de una amistad que renació gracias a una boda de ensueño

Oasis revela el primer adelanto del documental que narra su histórico regreso a los escenarios: todo sobre 'Don't Look Back in Anger'

Idris Elba habla sin filtro sobre su cuerpo después de los 50 años y cómo combate el aumento de peso

Blake Lively sorprende al quedar fuera de la boda de Taylor Swift en Nueva York: “Le dolió ser excluida así”

MUNDO

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

Netanyahu felicitó a EEUU por sus 250 años: “Israel se enorgullece de estar a su lado”

El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China cuando termine de establecer su sistema de “peaje” en Ormuz

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz