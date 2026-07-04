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Boca Juniors jugó los primeros amistosos del ciclo Arruabarrena: los goles, la figura ausente y el espectador de lujo

El Xeneize disputó dos partidos ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla. El Vasco paró equipos mixtos, alternando los habituales titulares y suplentes del semestre pasado

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El Xeneize enfrentó a Defensa y Justicia en Casa Amarilla

Después de más de dos semanas de pretemporada, Boca Juniors disputó sus primeros amistosos bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, en una jornada a puertas cerradas en Casa Amarilla que sirvió para observar variantes, estrenos y algunas ausencias de peso.

El ciclo del nuevo entrenador comenzó con dos pruebas ante Defensa y Justicia, club que también estrena técnico con la llegada de Julio Vaccari. La cita dejó un empate y una victoria para el Xeneize.

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El primer ensayo de la mañana propuso una formación que combinó nombres con rodaje y juveniles. En el arco estuvo Javier García, con una defensa integrada por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida. El mediocampo se repartió entre Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Kevin Zenón; más adelante, Tomás Aranda se ubicó como enlace, con Ángel Romero y Milton Giménez en ataque.

El gol del club de la Ribera lo hizo Romero: el paraguayo definió con un toque sutil por encima del arquero desde afuera del área y marcó un golazo. El empate de Defensa lo anotó César Pérez.

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El primer encuentro terminó empatado 1-1
El primer encuentro terminó empatado 1-1

En segundo turno, el once de Boca incluyó a Leandro Brey bajo los tres palos; en la línea de fondo, Leandro Lozano tuvo su primer partido no oficial con el club, acompañado por Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Carlos Palacios se repartieron las funciones, mientras que adelante se ubicaron Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El único gol del encuentro nació en los pies de Flores, quien filtró un pase entre líneas desde la derecha que cruzó toda la defensa rival; Merentiel apareció por la izquierda y definió de zurda, de primera, para decretar el 1-0.

El Halcón también rotó a sus futbolistas en ambos encuentros. En el primero, Vaccari alineó a Lautaro Amade; Ayrton Portillo, David Fernández, David Martínez, Damián Cáceres; Santiago Sosa, César Pérez; Facundo Altamira, David Barbona, Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez. En el segundo amistoso, el equipo formó con Amade, Lucas Souto, Emiliano Amor, Valentín Loza, Máximo Rodríguez, Thiago Martínez, Julián López, Santiago Toloza, Mateo Aguiar, David Fernández y Facundo Altamira.

El segundo partido finalizó con victoria xeneize por 1-0
El segundo partido finalizó con victoria xeneize por 1-0

Entre las particularidades de la jornada, sobresalió la ausencia de Exequiel Zeballos. Según pudo saber Infobae, el Changuito continúa entrenando con el plantel, pero por decisión de Arruabarrena no fue incluido en los amistosos.

El extremo finaliza su contrato a fin de año y está a la espera de una oferta formal para continuar su carrera en el exterior. En ese sentido, el club ya fue notificado por su representante acerca de un posible interés desde Italia. Los rumores indican que el Nápoli lo estaría siguiendo.

Arruabarrena observa las acciones junto a sus ayudantes
Arruabarrena observa las acciones junto a sus ayudantes

Tampoco estuvo presente Adam Bareiro, quien sigue con la recuperación de una lesión muscular y apunta a regresar pleno a la competencia oficial.

La jornada, además, contó con un espectador especial: Ander Herrera. El mediocampista español, que oficializó su salida de Boca hace tres semanas mediante un emotivo video, se acercó al predio para saludar a sus ex compañeros y presenciar el trabajo del cuerpo técnico.

Boca Juniors jugó los primeros amistosos del ciclo Arruabarrena
Ander Herrera estuvo presente en Casa Amarilla

Luego de los ensayos de hoy en Casa Amarilla, Boca tiene pactado otro amistoso el próximo miércoles, en la provincia de Salta, ante Athletico Paranaense.

Mientras sigue la puesta a punto con la mirada puesta en el inicio oficial del semestre, Boca atraviesa un mercado de pases con movimientos y gestiones abiertas. El presidente Juan Román Riquelme busca concretar el regreso de Sebastián Villa y negocia con Independiente Rivadavia. El club también mantiene conversaciones avanzadas con el arquero colombiano Álvaro Montero, actualmente en Vélez.

La agenda de julio anticipa un calendario exigente: el jueves 16, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina en Rosario, seguido de los cruces ante O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana (23 y 30 de julio) y el debut en el Torneo Clausura ante Deportivo Riestra el domingo 26.

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