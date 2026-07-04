Teleshow

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

La empresaria y modelo tuvo que sortear una dificultad de último momento antes de embarcar el avión rumbo a Europa

Guardar
Google icon

La modelo se fue de vacaciones a Europa y antes de abordar el avión se encontró con un problema (Video: Instagram)

Floppy Tesouro tenía todo planeado: las valijas armadas, el vuelo reservado y unos días en España por delante junto a su hija Moorea y su pareja Salvador Becciu. Pero la llegada al aeropuerto de Ezeiza deparó una sorpresa que obligó a frenar todo y resolver una situación contra el reloj antes de que el viaje se cayera.

El problema lo descubrieron al llegar al aeropuerto. El pasaporte de Moorea vencía en septiembre y la regla para ingresar a territorio europeo es clara: el documento no puede tener menos de tres meses de vigencia al momento de la entrada. Un detalle que pasa desapercibido cuando se planifica un viaje pero que, al momento del embarque, puede dejarte en tierra.

PUBLICIDAD

La modelo lo contó en un video que compartió en sus stories, con la mezcla de humor y urgencia que da la situación: “Cosas que pasan previas a viajar. Siempre yendo. El pasaporte de Mole vence en septiembre. Para entrar a Europa tiene que tener menos de tres meses para vencerse. Así que acá yendo a renovar el pasaporte”. Y aclaró que el inconveniente no era para el ingreso sino para el regreso: “A la ida todo bien, pero a la vuelta al tener menos de 3 meses para el vencimiento hay que renovarlo. Deséennos suerte”.

Niño sentado en silla blanca frente a escritorio gris. Adulto con brazo extendido hacia un lector de huellas. Pasaporte y monitor en el escritorio. Pared azul
Un niño, identificado como Salvador Becciu, coloca su dedo en un lector de huellas dactilares mientras tramita su documentación para un viaje.
Niña con sudadera gris sostiene un pasaporte argentino abierto. Emoji de corazón rojo sobre la foto. Fondo de aeropuerto con maleta roja y barreras azules
Una niña sonríe mientras muestra un pasaporte argentino en el área de embarque de un aeropuerto, previo a un viaje a España.

Sin margen para postergarlo, se pusieron en marcha de inmediato dentro del propio aeropuerto. Una de las fotos que compartió Tesouro mostró a Moorea sentada frente a un mostrador, de espaldas, mientras un empleado procesaba el trámite con el pasaporte sobre el escritorio. Al pie de la imagen, tres palabras que resumían la tensión del momento: “Trámite en marcha”.

PUBLICIDAD

El tiempo corría y el vuelo no esperaba. Cada minuto que pasaba en la oficina de migraciones era un minuto menos para llegar a la puerta de embarque. La modelo siguió el proceso desde adentro y lo documentó en tiempo real para sus seguidores, que acompañaron la espera story a story.

La espera tuvo final feliz. Moorea apareció en la siguiente publicación parada en el aeropuerto, con una sonrisa enorme y el pasaporte nuevo abierto entre sus manos, mostrando su foto y los datos del documento recién emitido. El texto al pie lo confirmó sin vueltas: “Listo. Lo tenemos”.

Una mujer, una niña y un hombre sonríen en un aeropuerto. La niña y la mujer sostienen vasos con bebidas. Al fondo hay escaleras y carteles
Floppy Tesouro, Salvador Becciu y Moorea Tesouro posan sonrientes en el aeropuerto antes de su viaje a España.
Mujer con gafas de sol y niña sonríen en cabina de clase ejecutiva de avión. Almohada de cuello rosa. Texto 'Allá vamos', avión y bandera de España
Floppy Tesouro y su hija se preparan para un viaje a Moorea, sentadas en la cabina de clase ejecutiva de un avión.

Con el documento en regla y el tiempo justo, los tres se reunieron en el hall de Ezeiza para la foto del alivio. Floppy, Moorea y Becciu posaron juntos frente a las escaleras mecánicas del aeropuerto, cada uno con un vaso de Starbucks en la mano, con las sonrisas de quien acaba de esquivar un problema por centímetros. La modelo etiquetó a su pareja y escribió: “Lo logramos”.

La última story del minuto a minuto los mostró ya dentro del avión, instalados en business class. Floppy en primer plano con anteojos de sol y una almohada de viaje rosa sobre el asiento, y Moorea sonriendo desde su butaca al fondo, con el equipaje de mano ya guardado y el cinturón abrochado. El texto cerraba el relato con la misma simpleza con que había arrancado: “Allá vamos”.

Este viaje llega luego de una larga lucha con su salud. El pasado 7 de marzo sorprendió a sus seguidores al ausentarse repentinamente de las redes sociales. Detrás de esa desconexión se escondía una internación por una neuralgia del trigémino, un cuadro doloroso que la obligó a pausar su rutina y buscar asistencia médica. Tras dos días bajo observación y tratamiento, la modelo recibió el alta. Sin embargo, a ese diagnóstico se sumó un trismus, originado por una anestesia odontológica, que complejizó aun más su situación y la llevó a nuevas consultas y tratamientos.

Temas Relacionados

Floppy TesouroMooreaSalvador Becciu

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

Lejos de sus rutinas de lujo y tras versiones de reencuentro con Homero Pettinato, la influencer recorrió góndolas, hizo chistes y reveló cuáles son sus antojos infaltables

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Con el partido definido en el tiempo extra frente a Cabo Verde, la modelo publicó una imagen en su cuenta y contó que había hecho una promesa durante la tensión del alargue

La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

María Becerra se mostró preocupada por su salud a días del inicio de su gira por España: “Volví a amanecer sin voz”

La cantante compartió en Instagram que atraviesa un virus estacional, mostró su rutina de cuidados para las vías respiratorias y admitió que debió hacer reposo absoluto por el dolor de garganta

María Becerra se mostró preocupada por su salud a días del inicio de su gira por España: “Volví a amanecer sin voz”

“Bienvenido al Wanda Gate”: las pistas en redes que conectan a Franco Deambrosi con la China Suárez desde 2024

Fue Juariu la que descubrió los viejos likes del piloto en las publicaciones de la actriz

“Bienvenido al Wanda Gate”: las pistas en redes que conectan a Franco Deambrosi con la China Suárez desde 2024

La frase que Ekaterina Ojeda le dedicó entre risas a la China Suárez

La joven de 22 años fue clara cuando le preguntaron qué le diría a la pareja de Mauro Icardi

La frase que Ekaterina Ojeda le dedicó entre risas a la China Suárez

DEPORTES

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

La brillante doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé y el gesto antideportivo del francés con el arquero cuando terminó el partido

Boca Juniors jugó los primeros amistosos del ciclo Arruabarrena: los goles, la figura ausente y el espectador de lujo

El insulto “argentino” de Kylian Mbappé a un rival en el partido entre Francia y Paraguay

TELESHOW

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

María Becerra se mostró preocupada por su salud a días del inicio de su gira por España: “Volví a amanecer sin voz”

“Bienvenido al Wanda Gate”: las pistas en redes que conectan a Franco Deambrosi con la China Suárez desde 2024

La frase que Ekaterina Ojeda le dedicó entre risas a la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Panamá incorpora drones a su estrategia contra el crimen organizado en las zonas fronterizas

Panamá incorpora drones a su estrategia contra el crimen organizado en las zonas fronterizas

Escrituración de viviendas en El Salvador suma 48,660 inmuebles y USD 1,151.24 millones de inversión

Guatemala: Confirman la muerte de tres tripulantes tras el accidente de una avioneta en San Miguel Pochuta

Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

Incrementa 44% las muertes de motociclistas en El Salvador, principalmente por distracción al volante