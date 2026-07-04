El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

La modelo se fue de vacaciones a Europa y antes de abordar el avión se encontró con un problema (Video: Instagram)

Floppy Tesouro tenía todo planeado: las valijas armadas, el vuelo reservado y unos días en España por delante junto a su hija Moorea y su pareja Salvador Becciu. Pero la llegada al aeropuerto de Ezeiza deparó una sorpresa que obligó a frenar todo y resolver una situación contra el reloj antes de que el viaje se cayera.

El problema lo descubrieron al llegar al aeropuerto. El pasaporte de Moorea vencía en septiembre y la regla para ingresar a territorio europeo es clara: el documento no puede tener menos de tres meses de vigencia al momento de la entrada. Un detalle que pasa desapercibido cuando se planifica un viaje pero que, al momento del embarque, puede dejarte en tierra.

PUBLICIDAD

La modelo lo contó en un video que compartió en sus stories, con la mezcla de humor y urgencia que da la situación: “Cosas que pasan previas a viajar. Siempre yendo. El pasaporte de Mole vence en septiembre. Para entrar a Europa tiene que tener menos de tres meses para vencerse. Así que acá yendo a renovar el pasaporte”. Y aclaró que el inconveniente no era para el ingreso sino para el regreso: “A la ida todo bien, pero a la vuelta al tener menos de 3 meses para el vencimiento hay que renovarlo. Deséennos suerte”.

Un niño, identificado como Salvador Becciu, coloca su dedo en un lector de huellas dactilares mientras tramita su documentación para un viaje.

Una niña sonríe mientras muestra un pasaporte argentino en el área de embarque de un aeropuerto, previo a un viaje a España.

Sin margen para postergarlo, se pusieron en marcha de inmediato dentro del propio aeropuerto. Una de las fotos que compartió Tesouro mostró a Moorea sentada frente a un mostrador, de espaldas, mientras un empleado procesaba el trámite con el pasaporte sobre el escritorio. Al pie de la imagen, tres palabras que resumían la tensión del momento: “Trámite en marcha”.

PUBLICIDAD

El tiempo corría y el vuelo no esperaba. Cada minuto que pasaba en la oficina de migraciones era un minuto menos para llegar a la puerta de embarque. La modelo siguió el proceso desde adentro y lo documentó en tiempo real para sus seguidores, que acompañaron la espera story a story.

La espera tuvo final feliz. Moorea apareció en la siguiente publicación parada en el aeropuerto, con una sonrisa enorme y el pasaporte nuevo abierto entre sus manos, mostrando su foto y los datos del documento recién emitido. El texto al pie lo confirmó sin vueltas: “Listo. Lo tenemos”.

PUBLICIDAD

Floppy Tesouro, Salvador Becciu y Moorea Tesouro posan sonrientes en el aeropuerto antes de su viaje a España.

Floppy Tesouro y su hija se preparan para un viaje a Moorea, sentadas en la cabina de clase ejecutiva de un avión.

Con el documento en regla y el tiempo justo, los tres se reunieron en el hall de Ezeiza para la foto del alivio. Floppy, Moorea y Becciu posaron juntos frente a las escaleras mecánicas del aeropuerto, cada uno con un vaso de Starbucks en la mano, con las sonrisas de quien acaba de esquivar un problema por centímetros. La modelo etiquetó a su pareja y escribió: “Lo logramos”.

La última story del minuto a minuto los mostró ya dentro del avión, instalados en business class. Floppy en primer plano con anteojos de sol y una almohada de viaje rosa sobre el asiento, y Moorea sonriendo desde su butaca al fondo, con el equipaje de mano ya guardado y el cinturón abrochado. El texto cerraba el relato con la misma simpleza con que había arrancado: “Allá vamos”.

PUBLICIDAD

Este viaje llega luego de una larga lucha con su salud. El pasado 7 de marzo sorprendió a sus seguidores al ausentarse repentinamente de las redes sociales. Detrás de esa desconexión se escondía una internación por una neuralgia del trigémino, un cuadro doloroso que la obligó a pausar su rutina y buscar asistencia médica. Tras dos días bajo observación y tratamiento, la modelo recibió el alta. Sin embargo, a ese diagnóstico se sumó un trismus, originado por una anestesia odontológica, que complejizó aun más su situación y la llevó a nuevas consultas y tratamientos.