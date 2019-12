El presidente electo también aseguró que “vamos a hacer de la Ciencia y Tecnología un ministerio como siempre debió ser. Siempre digo que siempre que se va un científico la Argentina retrocede años. En los gobiernos de Néstor y Cristina se desarrolló como pocas veces antes, no me animaré a decir nunca porque el general hizo mucho, pero como en los últimos tiempos no había ocurrido. Un hombre de una enorme dignidad que se fue a su casa cuando no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Estoy hablando de Roberto Salvarezza, fue presidente del CONICET, con él vamos a volver a poner en pie a los investigadores, en el lugar que siempre merecieron estar”.