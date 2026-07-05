Hallaron semienterrado el cuerpo de un joven que estaba desaparecido desde hace 7 días en el sur de Santa Fe

El cuerpo del joven fue hallado este sábado semienterrado

El cuerpo de Gastón Daniel Montenegro, el joven de 25 años que estaba desaparecido desde hace siete días en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue hallado en la mañana de este sábado en una zona rural de Serodino, que se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros de esa localidad.

Desde un primer momento, la familia del muchacho aseguró que tenía una filmación en la que se veía que dos delincuentes armados lo habían obligado a subir a un auto a punta de pistola.

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El cadáver fue encontrado a las 10.30 por personal de Bomberos Zapadores de Rosario, que rastrilló el sector rural situado a la vera de la ruta 10, entre Serodino y Pueblo Andino, junto a Barto, un perro adiestrado para este tipo de procedimientos. De inmediato se dio aviso a la fiscal Luisina Paponi del Ministerio Público de la Acusación sede San Lorenzo, quien se dirigió al lugar junto con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.

La autopsia al cuerpo se llevó a cabo este mismo sábado en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde fue la familia de Gastón, quien señaló en contacto con medios de comunicación locales que se trataba del joven en función de la coincidencia de tatuajes.

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En el marco de la búsqueda del joven se habían realizado allanamientos con detenidos por venta de droga

Desde el momento de la denuncia de la familia Montenegro se hicieron múltiples medidas. Entre ellas, buscar el auto que quedó filmado —según remarcó la madre de Gastón— durante el secuestro del joven. El vehículo fue buscado este viernes en Maciel, una localidad cercana a Serodino, pero el resultado fue negativo.

El pasado lunes, la Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria hicieron múltiples allanamientos para encontrar al joven. Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario, Funes, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas que, en principio, solo serán imputadas por venta de droga minorista.

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En los domicilios se secuestraron una pistola calibre 22, cartuchos de diferentes calibres, más de 250 gramos de marihuana, un cargador calibre 11.25, un arma de aire comprimido, celulares, balanzas de precisión y papeles de colores, que se suelen utilizar para envolver las dosis de droga.

Según la denuncia de Carina, madre de Montenegro, su hijo salió de su casa de San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez el pasado 26 de junio por la noche. Fue visto, de acuerdo a un testimonio de un allegado, el sábado 27 de junio a las 9.30, cuando caminaba, en teoría, en dirección a su domicilio, al que nunca llegó.

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“Tenemos la certeza de que lo secuestraron. A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después, buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron”, dijo Carina el pasado miércoles, en diálogo con Telenoche Rosario.