Alberto Fernández expuso hasta físicamente que este tipo de actos no sería la parte de la política que más le atrae y tal vez eso contribuyó a realizar una ceremonia rápida y austera para presentar su equipo de gobierno. Pero desde el principio al final, el anuncio de nombres y cargos buscó deliberadamente no ajustarse al organigrama natural de las funciones y privilegió las señales a los distintos actores de la interna. Sólo en un caso, lo ya visible se transformó en contraproducente sobreactuación: fue cuando presentó a Carlos Zannini como procurador del Tesoro: “Nadie me lo impuso”, dijo. La lectura ineludible remitió a Cristina Fernández de Kirchner.