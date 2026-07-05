Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado

Lejos de sus habituales planes llenos de glamour, y luego de los rumores de reconciliación con Homero Pettinato, Sofía Gonet vivió un día particular en su vida. La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo fue su primer día yendo a comprar a un supermercado. Entre bromas y paseos por las góndolas, la joven compartió sus gustos y debilidades por ciertos productos.

“Hoy me van a acompañar a hacer las compras de supermercado”, comenzó diciendo la influencer en un vlog que grabó para su cuenta de TikTok. Luego, Sofía continuó relatando cuáles eran los productos que más le gustaban: “Yo necesito café en cantidad. Para dos días me tomo diez cápsulas. Chocolate, un vino”. Fue entonces cuando una de sus acompañantes le preguntó dónde poner las barras de chocolate. La Reini, que llevaba varios carritos de compras indicó: “Este es el de las malas compras. Porque todas las malas compras van en este carro. Justo necesito una tele para mi casa”.

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Al llegar a la sección de las verduras, Sofía no pudo ocultar su sorpresa al ver una pila de papas: “¿Y esto qué es que está carbonizado?”. Fue entonces cuando la influencer confesó cuál es su área favorita del supermercado: “Lo único que me gusta es la sección de congelados y cafeína. Esta leche. Necesitamos conseguir una picada. Yo necesito queso brie, salmón ahumado, unas crackers, guacamole. ¿Tienen aquí eso, brie?”.

Luego, al salir del negocio, la Reini compartió su reflexión sobre sus compras: “Compré todo. Me parece que hubo una falla de criterio total porque nos quedamos solamente dos días. Ninguno fue al supermercado nunca en la vida. ¿Se puede llevar así?”. De esta manera, Sofía buscó dejar atrás los rumores de reconciliación con Homero Pettinato.

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Sofía Gonet se vuelve viral con su debut entre góndolas y carritos

El inicio de esa versión se dio en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde Pepe Ochoa afirmó que Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato habrían retomado su vínculo sentimental. El periodista relató que ambos fueron vistos saliendo juntos del departamento del influencer, tomados de la mano y besándose, antes de abordar un auto de alquiler. Además, exhibió imágenes para respaldar su información. El dato rápidamente se replicó en otros programas de espectáculos, generando repercusión inmediata. Las cámaras de Intrusos (América TV) se movilizaron en busca de respuestas. Primero entrevistaron a Homero al finalizar su participación en OLGA; luego, a Sofía. Ambos negaron el rumor, aunque lo hicieron de formas muy diferentes.

Gonet fue categórica. En diálogo con el cronista Alfonso Oliva, explicó que regresaba de la costa con su equipo cuando se enteró del rumor por mensajes en su teléfono, al igual que cualquier espectador. “Estaba volviendo de la costa hoy con todo mi equipo y miro así el celular y me enteré de la misma manera que ustedes”, expresó. La noticia la tomó por sorpresa, pero respondió sin dudar.

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Sobre el video en el que Pettinato aparece de la mano con una mujer, Sofía fue concreta: “La chica del video no soy yo”. Añadió una observación que provocó risas en el móvil: “Yo jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal”. De ese modo, en vez de defenderse, cuestionó la apariencia de la joven que sí figura en las imágenes, descartando la posibilidad de confusión.

La influencer hizo frente a los rumores que la revinculaban con Homero Pettinato (Video: Intrusos-América TV)

Respecto a su vínculo con Pettinato, Gonet fue igual de clara. “Con Homero no hablo hace mil años”, señaló. Ante la posibilidad de una reconciliación, cerró la puerta: “Es una etapa cerrada y con él la mejor. Pero no, no volveríamos jamás”. Cuando el cronista comentó que Homero había dejado el tema abierto al ser consultado, Sofía le restó importancia. “Capaz se cag... de risa. A él no le gustan mucho estas cosas igual. No creo que le beneficie en nada tampoco agarrarse de mí o de esta situación. Lo dudo de él, pero bueno”, añadió entre risas.

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La reacción de Pettinato resultó más ambigua. A la salida de OLGA, negó reiteradamente el reencuentro, pero el video presentado lo dejó sin respuestas precisas. “No, no creo. Debe ser del año pasado”, dijo en un primer momento. Al confirmarle que las imágenes eran recientes, observó las tomas y admitió: “Qué raro, estoy vestido como ahora, rarísimo”. Luego, buscó una salida: “Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa”. Sobre una posible vuelta con Gonet, fue más reservado: “Ah, no sé. Cortamos hace mucho tiempo. Ni lo pienso”.

El historial de la pareja explica la repercusión del rumor. Ochoa, al revelar los nombres, anticipó que la situación había sido conflictiva. “Lo menos grave que se han dicho es tóxico, violento, me haces mal, sos una rata, vividor, vago, mala gente”, enumeró. También mencionó expresiones como “gato cascoteado”, “mersa”, “mugriento”, “pulgoso” y “adicto”. En abril, Sofía había declarado en Infama (América TV) que intentaron volver “por décima quinta vez”, sin éxito. “Ahora realmente estamos en contacto cero”, afirmó entonces. Además, contó que realiza terapia cuatro veces por semana para superar el vínculo.

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En fechas recientes, Gonet habló sobre su presente sentimental. Tras más de un año separada, señaló que recién está empezando a salir nuevamente. “Recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy como animando a, bueno, tengo una cita, voy acá, voy allá, hablo con alguien”, relató. Su vida amorosa, según sus propias palabras, avanza sin prisa.

La entrevista finalizó con una consulta sobre Ian Lucas, quien había publicado una foto con otra joven. Sofía confirmó que había visto la imagen, pero que no le respondió. “Vi que subió una foto con una chica muy linda. No, no le contesté”, mencionó con una sonrisa. Al insinuar el cronista que pudo existir algo entre ambos, Gonet descartó la idea: “Antes la verdad es que jodíamos un montón con el tema del shippeo. Pero hablar posta, posta, es que nunca pasó nada con Ian. Nada, ni un beso ni un nada”.

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