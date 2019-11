Sin embargo, lo dicho, dicho está, y sus adversarios no dudaron en fustigarlo. "Camioneros es un gremio confederado. Y los secretarios generales de los gremios confederados saben que hay reunión. A ninguno nos cursaron invitación. Moyano quiere que lo mimen, que lo inviten de manera especial. Hugo sabe que ahora el no define las situaciones. Sabe que Alberto dialoga con varios de nosotros. Por eso, si quiere venir, que venga, pero nosotros no lo vamos a invitar de manera especial”, expresó ante Infobae, uno de los integrantes de la conducción de la central obrera que prefirió no dar su nombre porque, en el fondo, son muy pocos los que se quieren enemistar con el líder camionero.