Soy solidario con Luis D’Elía, su detención es injusta, pero en política no soy heredero ni vocero oficioso de nadie. Solo asumo errores de los procesos en los que participo.

Ciertos medios intentan continuamente colocarme en posiciones ajenas, aunque no de notas ni use mis redes

— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2019