¿Dónde está Enrique Inzunza? Reaparece tras ausentarse del Senado por acusaciones de EEUU

Enrique Inzunza reaparece en redes en medio de fuertes acusaciones desde Estados Unidos

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez reapareció este 10 de mayo en redes sociales luego de varios días sin apariciones públicas, en medio de las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El legislador sinaloense compartió una fotografía junto a su madre con motivo del Día de las Madres y colocó como ubicación “Batequitas, Badiraguato, Sinaloa”, comunidad de la que es originario.

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La publicación ocurre después de semanas marcadas por especulaciones sobre su paradero y su ausencia en actividades legislativas.

Desde el pasado 29 de abril, fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Inzunza no ha sido visto públicamente de manera presencial.

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Ese mismo día acudió al Senado de la República, registró asistencia y participó en reuniones internas de Morena, pero abandonó el recinto poco después de difundirse las acusaciones.

Acusaciones de Estados Unidos desatan crisis política en Sinaloa

Las investigaciones presentadas por fiscales del Distrito Sur de Nueva York señalan a diversos funcionarios sinaloenses por presuntamente colaborar con estructuras del crimen organizado ligadas al Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

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Acusaciones de Estados Unidos colocan a Enrique Inzunza en el centro de la polémica. (Facebook/Rubén Rocha Moya)

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían recibido beneficios económicos y apoyo político a cambio de protección institucional para operaciones relacionadas con tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Entre los señalados aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza.

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Los cargos mencionados por fiscales estadounidenses incluyen:

Conspiración para tráfico de narcóticos.

Presunto uso de armas de fuego .

Sobornos y financiamiento ilícito.

Protección institucional a estructuras criminales.

Presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”.

Enrique Inzunza rechaza señalamientos y acusa campaña política

Tras darse a conocer la investigación, Inzunza publicó diversos mensajes en redes sociales en los que calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”.

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Además, sostuvo que existe una campaña de desprestigio relacionada con su postura sobre la soberanía nacional y la actuación de agencias estadounidenses en México.

Enrique Inzunza rechaza acusaciones y las califica como falsas y dolosas. (Gobierno de Sinaloa)

El senador también afirmó que ha sido estigmatizado por ser originario de Badiraguato, municipio conocido por ser la tierra natal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

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En uno de sus mensajes, aseguró sentirse orgulloso de sus raíces y sostuvo que demostrará su inocencia ante los señalamientos internacionales.

Ausencia en el Senado aumenta rumores sobre su paradero

La falta de apariciones públicas del legislador alimentó versiones sobre un posible ocultamiento.

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Aunque inicialmente aseguró que acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado el pasado 6 de mayo, finalmente anunció que no asistiría.

@InzunzaCazarez

A través de redes sociales explicó que decidió ausentarse para evitar que la oposición convirtiera la sesión en un “espectáculo político”.

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La decisión provocó críticas y cuestionamientos debido a la gravedad de las acusaciones en su contra.

Incluso, medios locales reportaron que habitantes de Batequitas aseguraban desconocer el paradero del senador días antes de su reciente publicación en Instagram.

El papel de Enrique Inzunza en el Senado durante la actual legislatura

En la actual LXVI Legislatura, Enrique Inzunza ha encabezado la Comisión de Estudios Legislativos y ha participado en la revisión de más de 160 iniciativas.

Senado sin postura oficial ante señalamientos internacionales contra Inzunza. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre las reformas en las que colaboró destacan temas relacionados con el Poder Judicial, Guardia Nacional, seguridad pública y no reelección.

Sin embargo, de las iniciativas presentadas durante este periodo, únicamente una fue promovida de manera individual por el legislador sinaloense.

La reaparición del senador ocurre mientras continúan las investigaciones y el debate político en torno a los señalamientos del gobierno estadounidense contra funcionarios de Sinaloa.